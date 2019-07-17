Первое белорусское «золото» зимних Олимпийских игр уйдет с «молотка»

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский фристайлист Алексей Гришин выставил на продажу свои олимпийские награды. Среди них «золото» Игр-2010 в Ванкувере и «бронза» Олимпиады-2002 в американском Солт-Лейк-Сити.

На 13.00 18 июля за «золото» давали $24,2 тыс. (начальная ставка была $5 тыс.), за «бронзу» – $11,9 тыс. (начальная ставка – $2,5 тыс.). Портал NBC уточняет, что белорусский спортсмен не называет причин, по которым он продает медали.

С 2010 по 2014 годы олимпийские награды Алексея Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Сотрудники музея сообщили, что в экспозиции они были на временном хранении, а затем согласно контракту Гришин получил их обратно.

Отметим, что это не первый случай, когда белорусские олимпийские чемпионы выставляют свои награды на продажу. В 2017 году так же поступила и многократная олимпийская чемпионка гимнастка Ольга Корбут. Среди лотов, выставленных на аукционе легендарной спортсменкой, были золотые и серебряные медали Олимпийских игр 1972 и 1976 годов.