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Пропавшую 19-летнюю минчанку нашли в России
Источник материала: БелТА
Анастасия Крезо. Фото поисково-спасательного отряда "Ангел"
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивавшуюся столичной милицией 19-летнюю девушку нашли в России, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Правоохранителями установлено местонахождение без вести пропавшей Анастасии Крезо. Сейчас девушка находится на территории России. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в ГУВД.
Как сообщалось, в первой половине дня 8 июля 19-летняя Анастасия Крезо ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Ее разыскивало Советское РУВД Минска.-0-
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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивавшуюся столичной милицией 19-летнюю девушку нашли в России, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. "Правоохранителями...
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