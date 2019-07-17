Пропавшую 19-летнюю минчанку нашли в России

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Анастасия Крезо. Фото поисково-спасательного отряда "Ангел"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивавшуюся столичной милицией 19-летнюю девушку нашли в России, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранителями установлено местонахождение без вести пропавшей Анастасии Крезо. Сейчас девушка находится на территории России. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в ГУВД.

Как сообщалось, в первой половине дня 8 июля 19-летняя Анастасия Крезо ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Ее разыскивало Советское РУВД Минска.-0-