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В Бресте Renault сбил 10-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного авто
Источник материала: Tut.by
Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Бресте. Об этом
Авария произошла 17 июля, около 15.45. По предварительной информации, 36-летняя водитель Renault Duster двигалась по дворовой территории на улице Кирова и совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
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Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.
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