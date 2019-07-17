В Бресте Renault сбил 10-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованного авто

Источник материала: Tut.by

Малолетний ребенок попал под колеса автомобиля в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 17 июля, около 15.45. По предварительной информации, 36-летняя водитель Renault Duster двигалась по дворовой территории на улице Кирова и совершила наезд на 10-летнюю девочку, которая которая выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.