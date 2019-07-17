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Минские власти запретили гусям пожениться

18.07.2019 15:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларус захотел устроить свадьбу двум гусям, но городские власти запретили проводить церемонию бракосочетания птиц. Об этом сообщает TUT.by.

Гусей держит минчанин Андрей, птицам по полтора года. «Жениха» зовут Харвистер (или Харви), он живет с Андреем прямо в квартире, «невесту» – Кришна, она обитает на даче. Хозяин рассказал, что, когда птицы оказываются вместе, они хорошо себя чувствуют. А идея организовать торжество пришла, когда в комментариях пользователи посоветовали узаконить их отношения и сыграть свадьбу.

Андрей подготовил заявление. Он рассчитывал, что гуси женятся в Лошицком парке. Но городские власти разрушили всю романтику. Чиновники отказали по двум причинам: во-первых, регистрация проводится на основе заявления граждан, а во-вторых, закон не рассматривает союз гусей как брак и/или семью.

Так или иначе, беларус сдаваться не планирует. Свадьба все-таки состоится 28 июля в одном из клубов Минска на улице Октябрьской.

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Теги: Минск
 
 
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Беларус захотел устроить свадьбу двум гусям, но городские власти запретили проводить церемонию бракосочетания птиц. Об этом сообщает TUT.by. Гусей держит минчанин...
 
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