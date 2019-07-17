|
Депутат Конопацкая запустила сбор подписей, чтобы расторгнуть союзный договор с Россией
Источник материала: KYKY>
Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая
В обращении Конопацкая напомнила, что договор о создании Союзного государства Россия и Беларусь заключили 8 декабря 1999 года. По ее мнению, это ведет к потере реальной независимости нашей страны. Поэтому в петиции требуют союзный договор денонсировать. Документ направят в Администрацию президента и парламент, на данный момент его подписали более трех тысяч человек.
Как
Если вы поддерживаете инициативу депутата, можете оставить свою подпись – достаточно перейти по
Фото обложки: TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая запустила сбор подписей на платформе change.org. Она опубликовала петицию, в которой вместе с теми, кто...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)