Депутат Конопацкая запустила сбор подписей, чтобы расторгнуть союзный договор с Россией

Источник материала: KYKY

Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая запустила сбор подписей на платформе change.org. Она опубликовала петицию, в которой вместе с теми, кто разделяет ее позицию, предлагает расторгнуть договор о Союзном государстве с Россией.

В обращении Конопацкая напомнила, что договор о создании Союзного государства Россия и Беларусь заключили 8 декабря 1999 года. По ее мнению, это ведет к потере реальной независимости нашей страны. Поэтому в петиции требуют союзный договор денонсировать. Документ направят в Администрацию президента и парламент, на данный момент его подписали более трех тысяч человек.

Как добавляет naviny.by, в интервью депутат уточнила, что в договоре больше нет необходимости. Ведь все вопросы беларуско-российских отношений решаются руководством двух стран напрямую либо по линии ЕАЭС, договор при этом не учитывается. Анна Конопацкая даже разработает законопроект о денонсации союзного договора. Но сначала ей нужна петиция: чтобы она поняла, как к идее относятся беларусы и как много людей готовы отстаивать суверенитет страны.

Если вы поддерживаете инициативу депутата, можете оставить свою подпись – достаточно перейти по ссылке и заполнить форму.

Фото обложки: TUT.by.