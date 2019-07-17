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Депутат Конопацкая запустила сбор подписей, чтобы расторгнуть союзный договор с Россией

18.07.2019 15:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая запустила сбор подписей на платформе change.org. Она опубликовала петицию, в которой вместе с теми, кто разделяет ее позицию, предлагает расторгнуть договор о Союзном государстве с Россией.

В обращении Конопацкая напомнила, что договор о создании Союзного государства Россия и Беларусь заключили 8 декабря 1999 года. По ее мнению, это ведет к потере реальной независимости нашей страны. Поэтому в петиции требуют союзный договор денонсировать. Документ направят в Администрацию президента и парламент, на данный момент его подписали более трех тысяч человек.

Как добавляет naviny.by, в интервью депутат уточнила, что в договоре больше нет необходимости. Ведь все вопросы беларуско-российских отношений решаются руководством двух стран напрямую либо по линии ЕАЭС, договор при этом не учитывается. Анна Конопацкая даже разработает законопроект о денонсации союзного договора. Но сначала ей нужна петиция: чтобы она поняла, как к идее относятся беларусы и как много людей готовы отстаивать суверенитет страны. 

Если вы поддерживаете инициативу депутата, можете оставить свою подпись – достаточно перейти по ссылке и заполнить форму.

Фото обложки: TUT.by.

 
 
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Оппозиционный депутат Палаты представителей Анна Канопацкая запустила сбор подписей на платформе change.org. Она опубликовала петицию, в которой вместе с теми, кто...
 
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