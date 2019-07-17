В зоне деятельности Гродненской региональной таможни за последние три года товаропоток увеличился на 46%

Источник материала: Вороновская газета





В первом полугодии 2019 через пункты пропуска Гродненской региональной таможни перемещено порядка 470 тыс. тонн товаров, что на 50 тыс. тонн больше периода прошлого года. Рост же по отношению к аналогичному периоду 2017 составил более 46%.

Такое увеличение товарных потоков свидетельствует о транзитной привлекательности нашей страны, а также созданных благоприятных условиях для осуществления внешнеэкономической деятельности, в том числе за счет усовершенствования форм и методов таможенного контроля.

Сегодня доля партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 5 минут, составляет 86%; возимых на территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает 2 часа, более 85 %.

С учетом того, что за последние годы значительно увеличилась доля перевозок так называемых «сложных грузов», когда в одном транспортном средстве может перемещаться до 50 партий товаров, а это влияет на время проведения таможенного контроля, показатели таможни по выпуску экспортных и импортных товаров существенно превышают показатели, заложенные стратегией развития таможенных органов.

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