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Кровавая расправа в Дзержинском районе: подробности убийства пенсионера

18.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование дела по обвинению жителя Дзержинского района в жестоком убийстве.

Об этом проинформировала пресс-служба УСК по Минской области. В ведомстве сообщают, что 10 февраля в доме в деревне Глуховщина Дзержинского района было обнаружено тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе следствия были изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели.

Было выяснено, что мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом. Подозрение в ходе расследования пало на 21-летнего жителя Дзержинского района.

Мужчина, как отметили в пресс-службе, накануне произошедшего убийства должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания.

Однако он не явился для постановки на учет. Днем 9 февраля он появился в доме сельчанина, который проживал на окраине села.

В ходе общения, когда мужчины «отмечали» встречу, распивая спиртные напитки, между ними возник конфликт.

В результате чего гость накинулся на хозяина, нанес тому множественные смертельные ножевые ранения в шею.

После совершенного преступления злоумышленник убежал в лес, выбросил оружие преступления. Другие доказательства своей причастности к произошедшему убийству мужчина сжег.

Следствием также была установлена его причастность к краже 30 руб., рюкзака и куртки у другого сельчанина.

В итоге фигуранту было предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139, ч.2 ст.205 и ст.415 УК. Уголовное дело будет передано в суд.


 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование дела по обвинению жителя Дзержинского района в жестоком...
 
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