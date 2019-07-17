…тот получит водокачку. Как работали советские лотереи?

За свою историю лотерейные розыгрыши прошли путь от нелегального развлечения знати до дела общегосударственного значения. Билеты в СССР давали «в нагрузку», их вручали вместо сдачи в магазинах, ими выдавали часть зарплаты, а лотереям были посвящены даже кинокартины.
ПРИЗ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
По некоторым данным, история возникновения лотереи ведет к древним истокам человеческой цивилизации. По мнению ученых, одним из первых упоминаний о проявлении своеобразной формы лотереи стали древнегреческие мифы, в которых говорится, что воины по очереди тянули из золотого шлема камушки, один из которых давал право на поединок с Зевсом, что подразумевало возможность либо остаться в живых, либо умереть с честью.
С течением времени лотереи стали все больше проникать во многие страны мира, в том числе в СССР, хотя в 1918 году они были объявлены буржуазным пережитком прошлого и запрещены декретом Совнаркома. Однако в 1921 году в связи с большим неурожаем и финансовыми трудностями было принято решение возродить лотереи. Более того, билеты стали реализовывать различными методами в «добровольно-принудительном» порядке. Ведь организация лотерей в СССР, как и любая прочая финансовая деятельность, была государственной монополией.
В советских лотереях из-за постоянного дефицита, помимо денежных призов, разыгрывались и товары широкого потребления – швейные машинки, самовары, одежда, обувь. Проводились розыгрыши даже в Великую Отечественную войну, которые помогли собрать определенную сумму военным заводам, а победители обзавелись необходимыми в быту товарами – мылом, галошами, теплыми вещами.
В послевоенное время лотереи практически не проводили, но с конца 1950-х вплоть до распада СССР розыгрыши были регулярными. Призы советских лотерей послевоенного периода связаны с так называемым «дефицитом»: телевизоры, стиральные машинки, холодильники, бобинные и кассетные магнитофоны, автомобили.
ВЫИГРЫВАЕТ СПОРТ
Особой популярностью пользовались спортивные лотереи. Розыгрыши могли проходить перед футбольными или хоккейными матчами, во время любых других соревнований. К примеру, формат «Спортлото» базировался на игре «кено», возможно, старейшей в мире числовой лотереи. В советском варианте использовалась формула «6 из 49» – необходимо правильно угадать 6 номеров из 49 возможных, и тогда вам достанется главный приз.
Первый тираж «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года в Центральном Доме журналиста. Уже на первый розыгрыш было реализовано 1,5 млн билетов стоимостью по 30 копеек. Победительницей стала инженер-экономист из Москвы Лидия Морозова, которой достался главный приз – 5 тыс. рублей. Для страны, средняя зарплата в которой на тот момент не превышала 200 рублей, сумма была гигантской.
Самый большой выигрыш за историю советских лотерей составил 60 млн рублей, которые получил житель Украинской ССР. А вот граждане Белорусской ССР больше всего выиграли автомобилей. Меньше всего в лотерею везло молдаванам.
В январе 1974 года в истории «Спортлото» произошел ключевой момент – тиражи стали проводиться в студии Центрального телевидения и транслироваться по Первой программе. С этого момента популярность лотереи вышла на новый уровень.
Впоследствии именно эта лотерея приносила государству самую большую прибыль из всех, а «Спортлото» стало своеобразным началом букмекерской деятельности на территории СССР. Билеты продавались в киосках «Союзпечати» и других местах розничной торговли.
Выиграть главный приз в лотерее «6 из 49» не так просто. Теория вероятности сулит один крупный выигрыш на 14 млн комбинаций. Организаторы, дабы повысить «градус» азарта, в 1976 году ввели новую игру по облегченной формуле «5 из 36». Здесь один крупный выигрыш приходился на 370 тыс. комбинаций.
Новая лотерея была создана исключительно под нужды Олимпиады-1980. В каждом тираже участвовало до 10 млн билетов, а в целом в игру были вовлечены около 70% граждан Советского Союза! Под лозунгом «Выигрываете вы – выигрывает спорт» за 20 лет было выручено около 500 млрд рублей.
ДВА РАЗА ПО РУБЛЮ
Пропаганда лотерейных розыгрышей была настолько велика, что этой теме посвящались эпизоды фильмов, а порой даже целые киноленты. Возможно, самой талантливой рекламой лотереи стал фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», сюжет которого крутится вокруг лотерейных билетов и главного выигрыша. Только в год проката эту «рекламу» посмотрели в кинотеатрах более 55 млн человек!
Интересно, что в фильме упоминается «советский джек-пот» в размере 20 тыс. рублей – на тот момент примерно 100 зарплат. На теперешние деньги это примерно 70-100 тысяч долларов. В наше время джек-поты покрупнее, но для советского человека такая сумма была целым состоянием.
Крылатыми стали выражения из фильма «Бриллиантовая рука»: «Кто возьмет билетов пачку, тот получит… водокачку», «А если не будут брать – отключим газ».
Памятен и диалог из фильма «Москва слезам не верит»: «В жизни ведь еще лотерея есть. Я вот всегда лотерейный билет покупаю! – Ну и как, выиграла что-нибудь? – А как же! Два раза по рублю!».
На выигрыше в лотерею также закручены сюжеты фильмов Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968) и Владимира Шределя «Два воскресенья» (1963), героиня этой картины выиграла нейлоновую шубку.