Синоптики рассказали, когда в Беларусь вернется тепло

Источник материала: Ежедневник





До 28 градусов выше нуля будет по юго-западу страны на эти выходные, сообщают синоптики.

19 июля, в пятницу, погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, сообщается на сайте pogoda.by .

Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны. Атмосферное давление будет расти.

20 июля, в субботу, погоду на территории республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

21 июля, воскресенье, на большей части территории республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.

Ночью ожидается переменная облачность и без осадков. Днем будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области до +30°С.