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Фудкорт, эскалаторы и история. Как уже через год будет меняться ЦУМ

18.07.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже через год универмаг «Центральный» в Могилеве начнет серьезно меняться — и внешне, и изнутри. В нем планируют открыть фудкорт, установить эскалаторы и попрощаться с огромными стеклянными витринами, рассказал TUT.BY директор универмага Вардгес Амбарцумян. Мы посмотрели и показываем вам, каким будет «Центральный» уже совсем скоро.


Во-первых, меняется универмаг уже сейчас — в нем появился пассажирский лифт. Удивительно, но факт: здание 1947 года постройки проектировали только с грузовым лифтом для внутреннего пользования. А вот пассажирский не предусмотрели, хотя торговля изначально была на трех этажах. Взрослые с детскими колясками при необходимости помогали сотрудники ЦУМа, говорят в администрации. А вот люди с ограниченными возможностями или ослабленным здоровьем выше первого этажа подняться не могли.

По словам Вардгеса Амбарцумяна, лифт ЦУМ заказывал индивидуальный на «Могилевлифтмаше». Он вместительный, с широким проходом специально для заезда колясок. Комфортно им пользоваться смогут одновременно восемь человек. Лифт уже устанавливают и тестируют. По плану лифт заработает для посетителей уже в сентябре.

Во-вторых, ЦУМ ждет реконструкция фасада и расширение площадей. Сейчас проходят предпроектные работы. По плану, в 2021 году ЦУМ будет выглядеть уже по-другому. А непосредственно сами работы должны начаться в третьем-четвертом квартале 2020 года, говорит Вардгес Амбарцумян. На время ремонта торговля останавливаться не будет.

Фасад здания приведут к единому виду. Причем у администрации была принципиальная позиция — сохранить исторический облик и приблизить вид основной части здания к той, где находится боковой вход: они сдавались в эксплуатацию в разные годы и по стилю серьезно отличаются.

Решение нашли: выступающую часть верхних этажей основной части достроят до самого низа, огромные стеклянные витрины уберут и сделают реконструкцию. Плюс в этой достроенной части здания установят эскалаторы.


Для посетителей откроется и четвертый этаж, где сейчас находятся складские помещения универмага, а также неиспользуемая сейчас пристройка — она одноэтажная, но потолок находится на уровне третьего этажа универмага. В итоге торговая площадь ЦУМа увеличится на 2 тыс. м2.

— На четвертом этаже мы планируем создать свой фудкорт, ведь сегодня в каждом торговом объекте полезно предоставлять различные виды услуг, — говорит директор ЦУМа. — Наполнять его будем своими силами и, скорее всего, будем привлекать сторонние организации, сети. Столовая ЦУМа на третьем этаже тоже продолжит работать — это уже давно наша «фишка».

Дальнейшее благоустройство прилегающей территории в проект не входит, но руководитель ЦУМа считает, что сделать его будет необходимо: установить скамьи, украсить цветами.


 
Теги: Могилев
 
 
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А сейчас в Центральном универмаге делают все для создания безбарьерной среды.
 
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