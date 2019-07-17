Под Иерусалимом найден древний город. Он старше Стоунхенджа и египетских пирамид

Источник материала: Tut.by

Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2 до 3 тысяч человек — что по тем временам немало. Оно расположено в 5 километрах восточнее Иерусалима и обнаружено было случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.

В ходе экскаваторных раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых — как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия.

Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Здесь мы видим вытесанную из камня фигурку быка.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

А это — изображение человеческой головы.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Среди находок — каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.

Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.



Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.