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Под Иерусалимом найден древний город. Он старше Стоунхенджа и египетских пирамид

18.07.2019 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2 до 3 тысяч человек — что по тем временам немало. Оно расположено в 5 километрах восточнее Иерусалима и обнаружено было случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.

В ходе экскаваторных раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых — как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия.

Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Здесь мы видим вытесанную из камня фигурку быка.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

А это — изображение человеческой головы.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Среди находок — каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.

Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.


Фото: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.

 
 
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Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи.
 
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