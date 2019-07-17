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Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!

18.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!
Компания ОКНА ORI осуществляет изготовление и установку современных оконных систем. У нас имеется центральный офис в г. Бресте, а мастера по пластиковым окнам выезжают во все города Брестской области, предлагая заказчикам остекление от производителя по лучшей стоимости.

Продукция ORI – это качественные и надежные оконные системы для частных и корпоративных клиентов, изготовленные из ПВХ, дерева и алюминия.

Собственная производственная база, высокотехнологичное иностранное оборудование и материалы, применение запатентованных технологий и контроль качества изготовления на каждом этапе – основные составляющие успешной работы компании и возможность предлагать потребителям оптимальные решения с учетом пожеланий и возможностей.

Основные приоритеты работы компании заключаются в следовании двум целям:

  • Безопасные изделия – для изготовления оконных систем используются только качественные, сертифицированные экологичные материалы и оснащение.
  • Профессиональный монтаж – все работы по установке выполняют опытные мастера, что позволяет гарантировать долговечность оконных конструкций.


Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!

Делая заказ на установку окон в компании ORI, вы получаете многочисленные преимущества:

  • Высококачественные изделия – все оконные конструкции соответствуют действующим стандартам качества.
  • Комплексные работы – установка «под ключ» избавит вас от необходимости обращаться к другим специалистам для выполнения отдельных работ (установка откосов, отливов, подоконников).
  • Соблюдение сроков по договору – каждый этап заказа и установки окон соответствует оговоренным в документах срокам.
  • Большой выбор оконных конструкций – в каталоге компании представлены различные виды профильных систем, стеклопакетов и оснащения под любой бюджет и потребности.
  • Бесплатный выезд на замер.
  • Профессиональная консультация и помощь в выборе.

Любой вид остекления, выполняемый специалистами компании ORI, – это возможность установить в квартире, доме или офисе современные ОКНА ПВХ в Пинске из ПВХ-профиля, алюминия или дерева по доступной стоимости.

Окна ORI – надежные изделия, среди достоинств которых:

  • Защита помещения от холода и сохранность внутреннего тепла.
  • Экономия энергоресурсов.
  • Долговечность.
  • Возможность заказа изделий любой формы и сложности.
  • Высокий уровень звуко- и термоизоляции.
  • Простой уход и обслуживание.

Прямые поставки сырья и комплектующих от известных европейских брендов, собственные цеха по производству окон и неизменно высокое качество изделий позволяет компании сохранять ведущие позиции на белорусском рынке, предлагая потребителям современные варианты остекления в соответствии с их запросами и пожеланиями.


Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Компания ORI в Пинске сотрудничает с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты высокого качества обслуживания.

Если Вам нужны натяжные потолки или кухни на заказ, ORI РЕКОМЕНДУЕТ:

  • Компания TEXO – поможет реализовать все Ваши задумки по натяжным потолкам;
  • Компания MAXIMALIST.BY – сделает кухню Вашей мечты.

Вы получите единую накопительную систему бонусов,
сотрудничая с тремя компаниями (ORI, TEXO, MAXIMALIST).

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