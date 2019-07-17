Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!

Компания ОКНА ORI осуществляет изготовление и установку современных оконных систем. У нас имеется центральный офис в г. Бресте, а мастера по пластиковым окнам выезжают во все города Брестской области, предлагая заказчикам остекление от производителя по лучшей стоимости.
Продукция ORI – это качественные и надежные оконные системы для частных и корпоративных клиентов, изготовленные из ПВХ, дерева и алюминия.
Собственная производственная база, высокотехнологичное иностранное оборудование и материалы, применение запатентованных технологий и контроль качества изготовления на каждом этапе – основные составляющие успешной работы компании и возможность предлагать потребителям оптимальные решения с учетом пожеланий и возможностей.
Основные приоритеты работы компании заключаются в следовании двум целям:
Безопасные изделия – для изготовления оконных систем используются только качественные, сертифицированные экологичные материалы и оснащение.
Профессиональный монтаж – все работы по установке выполняют опытные мастера, что позволяет гарантировать долговечность оконных конструкций.
Делая заказ на установку окон в компании ORI, вы получаете многочисленные преимущества:
Высококачественные изделия – все оконные конструкции соответствуют действующим стандартам качества.
Комплексные работы – установка «под ключ» избавит вас от необходимости обращаться к другим специалистам для выполнения отдельных работ (установка откосов, отливов, подоконников).
Соблюдение сроков по договору – каждый этап заказа и установки окон соответствует оговоренным в документах срокам.
Большой выбор оконных конструкций – в каталоге компании представлены различные виды профильных систем, стеклопакетов и оснащения под любой бюджет и потребности.
Бесплатный выезд на замер.
Профессиональная консультация и помощь в выборе.
Любой вид остекления, выполняемый специалистами компании ORI, – это возможность установить в квартире, доме или офисе современные ОКНА ПВХ в Пинске из ПВХ-профиля, алюминия или дерева по доступной стоимости.
Окна ORI – надежные изделия, среди достоинств которых:
Защита помещения от холода и сохранность внутреннего тепла.
Экономия энергоресурсов.
Долговечность.
Возможность заказа изделий любой формы и сложности.
Высокий уровень звуко- и термоизоляции.
Простой уход и обслуживание.
Прямые поставки сырья и комплектующих от известных европейских брендов, собственные цеха по производству окон и неизменно высокое качество изделий позволяет компании сохранять ведущие позиции на белорусском рынке, предлагая потребителям современные варианты остекления в соответствии с их запросами и пожеланиями.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!
Компания ORI в Пинске сотрудничает с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты высокого качества обслуживания.
Если Вам нужны натяжные потолки или кухни на заказ, ORI РЕКОМЕНДУЕТ:
Компания TEXO – поможет реализовать все Ваши задумки по натяжным потолкам;
Компания MAXIMALIST.BY – сделает кухню Вашей мечты.
Вы получите единую накопительную систему бонусов,
сотрудничая с тремя компаниями (ORI, TEXO, MAXIMALIST).