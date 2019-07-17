Закажите качественные окна ПВХ в Пинске от ведущего производителя!

Источник материала: Полесская правда



Компания ОКНА ORI осуществляет изготовление и установку современных оконных систем. У нас имеется центральный офис в г. Бресте, а мастера по пластиковым окнам выезжают во все города Брестской области, предлагая заказчикам остекление от производителя по лучшей стоимости.

Продукция ORI – это качественные и надежные оконные системы для частных и корпоративных клиентов, изготовленные из ПВХ, дерева и алюминия.

Собственная производственная база, высокотехнологичное иностранное оборудование и материалы, применение запатентованных технологий и контроль качества изготовления на каждом этапе – основные составляющие успешной работы компании и возможность предлагать потребителям оптимальные решения с учетом пожеланий и возможностей.

Основные приоритеты работы компании заключаются в следовании двум целям:

Безопасные изделия – для изготовления оконных систем используются только качественные, сертифицированные экологичные материалы и оснащение.

Профессиональный монтаж – все работы по установке выполняют опытные мастера, что позволяет гарантировать долговечность оконных конструкций.







Делая заказ на установку окон в компании ORI, вы получаете многочисленные преимущества:

Высококачественные изделия – все оконные конструкции соответствуют действующим стандартам качества.

Комплексные работы – установка «под ключ» избавит вас от необходимости обращаться к другим специалистам для выполнения отдельных работ (установка откосов, отливов, подоконников).

Соблюдение сроков по договору – каждый этап заказа и установки окон соответствует оговоренным в документах срокам.

Большой выбор оконных конструкций – в каталоге компании представлены различные виды профильных систем, стеклопакетов и оснащения под любой бюджет и потребности.

Бесплатный выезд на замер.

Профессиональная консультация и помощь в выборе.

Любой вид остекления, выполняемый специалистами компании ORI, – это возможность установить в квартире, доме или офисе современные ОКНА ПВХ в Пинске из ПВХ-профиля, алюминия или дерева по доступной стоимости.

Окна ORI – надежные изделия, среди достоинств которых:

Защита помещения от холода и сохранность внутреннего тепла.

Экономия энергоресурсов.

Долговечность.

Возможность заказа изделий любой формы и сложности.

Высокий уровень звуко- и термоизоляции.

Простой уход и обслуживание.

Прямые поставки сырья и комплектующих от известных европейских брендов, собственные цеха по производству окон и неизменно высокое качество изделий позволяет компании сохранять ведущие позиции на белорусском рынке, предлагая потребителям современные варианты остекления в соответствии с их запросами и пожеланиями.





ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Компания ORI в Пинске сотрудничает с двумя компаниями, которые разделяют наши ценности и стандарты высокого качества обслуживания.

Если Вам нужны натяжные потолки или кухни на заказ, ORI РЕКОМЕНДУЕТ:

Компания TEXO – поможет реализовать все Ваши задумки по натяжным потолкам;

– поможет реализовать все Ваши задумки по натяжным потолкам; Компания MAXIMALIST.BY – сделает кухню Вашей мечты.

Вы получите единую накопительную систему бонусов,

сотрудничая с тремя компаниями (ORI, TEXO, MAXIMALIST).