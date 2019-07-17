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Американская армия заменит основное стрелковое оружие

18.07.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представители американской армии заявляют, что уже к 2023 году в войсках начнется замена основного стрелкового оружия — пулеметов M249 и штурмовых винтовок M4 — на более продвинутые образцы. Об этом пишет military.com.


Фото: wikipedia.org

Военные уже испытывают прототипы автоматических винтовок, участвующих в программе NGSW (оружия нового поколения) под патрон калибра 6,8 мм. Конечной целью является выбор одного поставщика, который должен предоставить замену и пулеметам M249, и винтовкам M4. Победитель будет выбран в начале 2022 года, а поставки нового оружия начнутся в 2023 году.

Новый 6,8-миллиметровый патрон специально разработан для того, чтобы уверенно пробивать бронежилеты на большем расстоянии, чем даже продвинутые версии нынешнего патрона 5,56×45 мм.

Военные заявляют, что испытания опытных образцов будут вестись до августа, после чего будут выбраны три наиболее перспективных производителя оружия, которые и поборются в итоге за первенство.

Помимо нового патрона, перспективные винтовки и пулеметы получат усовершенствованную систему управления огнем. По словам одного из высокопоставленных военных США, это «не эволюция, а революция» в стрелковом оружии, которая критически повысит огневую мощь американских подразделений.

 
 
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Новые образцы начнут поступать в войска менее чем через четыре года.
 
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