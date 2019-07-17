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«Жизнь человека важнее медали». Узнали, почему Алексей Гришин продает свои олимпийские награды

18.07.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин не хотел, чтобы его решение продать олимпийские медали стало достоянием общественности. Однако после того, как информация появилась в Сети, он специально для SPORT.TUT.BY прокомментировал ситуацию.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Да, медали на самом деле выставлены на аукцион, — рассказал Алексей. — Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.

Мы поинтересовались у Алексея, сколько, на его взгляд, можно получить за олимпийское золото Игр 2010 года в Ванкувере (первое в истории суверенной Беларуси в зимних видах спорта) и бронзе Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити. Напомним, что в 2017 году гимнастка Ольга Корбут продала на аукционе золото Мюнхена-1972 за 66 тыс. долларов, а золото Монреаля-1976 — за 57,6 тыс.

— Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали, — предложил Гришин. — Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы не оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.

— Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр?

— Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл.

— Как думаете, есть ли шанс что ваше золото останется в Беларуси, что его купит белорус?

— Не знаю. Может быть.


Алексей Гришин на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где он выиграл первую для Беларуси золотую медаль в зимних видах спорта. Фото: Reuters

Когда чуть позже мы связались с главным тренером сборной Беларуси по фристайлу Николаем Козеко с просьбой прокомментировать поступок Гришина, тот был настроен критично.

— У него что, финансовые затруднения? — спросил Николай Иванович.

Тогда мы разъяснили тренеру позицию Гришина.

— Я не знал про эту ситуацию, — сказал Козеко. — И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения.

Напомним, что медали Алексея Гришина продаются на сайте RR Auction. На 16.30 18 июля за золото давали 31 тысячу долларов, за бронзу — 15,5 тысяч долларов. Как пояснил Алексей, эту американскую площадку он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями.

Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Вот они:


Фото: Юрий Михалевич, TUT.BY

Сотрудники сообщили, что в экспозиции они были на временном хранении и сейчас, согласно контракту, Алексей получил их обратно. При этом в музее знают, что фристайлист сейчас их продает.

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Теги: Минск
 
 
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Чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин не хотел, чтобы решение продать олимпийские медали стало достоянием общественности, но, так как информация появилась в...
 
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