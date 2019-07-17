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«Жизнь человека важнее медали». Узнали, почему Алексей Гришин продает свои олимпийские награды
Источник материала: Tut.by
Чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин не хотел, чтобы его решение продать олимпийские медали стало достоянием общественности. Однако после того, как информация
— Да, медали на самом деле выставлены на аукцион, — рассказал Алексей. — Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.
Мы поинтересовались у Алексея, сколько, на его взгляд, можно получить за олимпийское золото Игр 2010 года в Ванкувере (первое в истории суверенной Беларуси в зимних видах спорта) и бронзе Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити. Напомним, что в 2017 году гимнастка Ольга Корбут продала на аукционе золото Мюнхена-1972 за 66 тыс. долларов, а золото Монреаля-1976 — за 57,6 тыс.
— Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали, — предложил Гришин. — Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы не оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.
— Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр?
— Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл.
— Как думаете, есть ли шанс что ваше золото останется в Беларуси, что его купит белорус?
— Не знаю. Может быть.
Когда чуть позже мы связались с главным тренером сборной Беларуси по фристайлу Николаем Козеко с просьбой прокомментировать поступок Гришина, тот был настроен критично.
— У него что, финансовые затруднения? — спросил Николай Иванович.
Тогда мы разъяснили тренеру позицию Гришина.
— Я не знал про эту ситуацию, — сказал Козеко. — И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения.
Напомним, что медали Алексея Гришина продаются на сайте RR Auction. На 16.30 18 июля за золото
Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске. Вот они:
Сотрудники сообщили, что в экспозиции они были на временном хранении и сейчас, согласно контракту, Алексей получил их обратно. При этом в музее знают, что фристайлист сейчас их продает.
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Чемпион Ванкувера-2010 Алексей Гришин не хотел, чтобы решение продать олимпийские медали стало достоянием общественности, но, так как информация появилась в...
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