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«Почти утопил экскаватор на участке». Архитектор рассказывает, как строит свой дом в деревне

18.07.2019 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли утопить экскаватор на участке? Архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects, который строит себе дом в деревне под Минском, говорит, что ему это почти удалось. Все началось с того, что он решил вырыть пруд, но пошли дожди — и техника застряла намертво. Из видео, которое Андрусь выложил в своем видеоблоге, следует, что это не единственная неприятная ситуация, с которой ему пришлось столкнуться.

В самом начале видео Андрусь рассказывает, что первоначальный план быстро выкопать пруд и очистить мусорную яму провалился. Вернее, застрял вместе с экскаватором — техника увязла в грязи и на три месяца превратилось в недвижимость.

Позже, когда на стройплощадке появился ответственный прораб (это дядя архитектора), дело сдвинулось с мертвой точки — экскаватор «выдернули» и он вырыл котлован под будущий пруд. В итоге должен получится довольно крупный водоем глубиной четыре метра — в таком можно не только купаться, но и разводить рыбу.

При рытье котлована обнаружилось, что под слоем почвы находится хороший пласт глины. Это обнадежило Андруся — возможно, уровень воды будет держаться в пруде и без специальной пленки для искусственных водоемов. А это обещает сэкономить большие деньги.

Еще в видео архитектор на собственном примере показывает важность хорошего руководителя строительства — до недавнего времени такого не было, без него простаивала техника, рабочие, не вовремя доставлялись материалы.

Кстати, домокомплект фахверкового дома наконец прибыл на участок. Но и на этом этапе нашелся повод для простоя — пришлось отдельно заказывать крепеж и ждать пока его изготовят. Его к концу видео все же сделали и мы наконец увидели начало работ по сборке дома. Теперь ждем продолжения.

 
 
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Минский архитектор выложил в своем видеоблоге новую серию о строительстве своего дома в деревне.
 
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