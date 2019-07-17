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«Почти утопил экскаватор на участке». Архитектор рассказывает, как строит свой дом в деревне
Источник материала: Tut.by
Можно ли утопить экскаватор на участке? Архитектор Андрусь Бездарь из студии ZROBYM architects, который
В самом начале видео Андрусь рассказывает, что первоначальный план
При рытье котлована обнаружилось, что под слоем почвы находится хороший пласт глины. Это обнадежило Андруся — возможно, уровень воды будет держаться в пруде и без специальной пленки для искусственных водоемов. А это обещает сэкономить большие деньги.
Еще в видео архитектор на собственном примере показывает важность хорошего руководителя строительства — до недавнего времени такого не было, без него простаивала техника, рабочие, не вовремя доставлялись материалы.
Кстати, домокомплект фахверкового дома наконец прибыл на участок. Но и на этом этапе нашелся повод для простоя — пришлось отдельно заказывать крепеж и ждать пока его изготовят. Его к концу видео все же сделали и мы наконец увидели начало работ по сборке дома. Теперь ждем продолжения.
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Минский архитектор выложил в своем видеоблоге новую серию о строительстве своего дома в деревне.
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