ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

18.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом и правительством Воронежской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях подписали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов в рамках VI Форума регионов Беларуси и России встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

Переговоры касались взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, в том числе образования, медицины, туризма, экономики. Участие в обсуждении также приняли заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин, заместитель начальника управления спорта и туризма Татьяна Лидяева, а также главный редактор газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая.

Один из знаковых объектов, который находится на Гродненщине и отсылает нас к общей истории двух народов, – мемориальный комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в Сморгони. К слову, этот объект включен во многие туристические маршруты, разработанные как в Беларуси, так и в России.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

Гродненская земля в годы Первой мировой войны была одним из наиболее пострадавших регионов Беларуси. С сентября 1915 и по февраль 1918 года именно через Сморгонь проходила линия русско-германского фронта. 810 дней российская армия противостояла врагу и держала оборону. Тысячи человек отдали жизни за родную землю. Бои за Сморгонь были кровопролитными. В один из дней погибло примерно 3,5 тысячи русских солдат и около 5,5 тысяч немцев. Сморгонь была полностью разрушена, 16 тысяч человек остались без крова.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

Открытие мемориального комплекса по линии противостояния состоялось 5 лет назад к 100-летию со дня начала войны. Основные работы были выполнены за счет бюджета Союзного государства, бюджетных и иных источников Республики Беларусь. В настоящее время разработан проект по завершению мемориала, который проходит согласование в органах Союзного государства.

Также речь шла о сотрудничестве в сфере высшего образования и научной детальности, инновационных технологий. Площадкой для реализации проектов может стать, к примеру, научно-технологический парк, первое здание которого открыли в ноябре прошлого года. На площади чуть более тысячи квадратных метров разместились научно-производственные лаборатории, конференц-зал, Fablab- и коворкинг-зоны, производственные помещения. В скором будущем планируется ввести в строй еще одно здание, что позволит прийти сюда новым резидентам. Но при одном условии: их деятельность должна быть инновационной. Для них в технопарке предусмотрен ряд преференций: от консультаций, научной поддержки до налоговых льгот.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

Успешно в Гродно работает филиал Парка высоких технологий, который объединяет порядка двух десятков резидентов. А это более полутора тысяч сотрудников. Большая часть компаний занята разработкой аутсорс-проектов или технологических решений. Среди заказчиков – ведущие мировые бренды и производители примерно из 90 стран мира: SAP, Microsoft, S7 Airlines, Bosch,The Coca-Cola Company, Siemens и еще десятки других. Есть и свои проекты, которые ориентированы в том числе на российский рынок.

Большое внимание руководители двух областей уделили вопросам экономики. Речь шла в основном об углублении уже имеющегося сотрудничества. Так, товарооборот Гродненской области с Воронежской за минувший год составил 33,4 миллиона долларов США (темп роста – 232,7 %), в том числе экспорт – 29,1 миллиона долларов, а импорт – 4,3 миллиона. Основу экспорта в Воронежскую область составляют жмыхи, колготы и чулки, масло подсолнечное, сельскохозяйственные машины, мебель, молоко, а также инсектициды. Основными экспортерами являются ООО ««Белагротерминал», ПТ ОДО «Фирма АВС», СООО «Конте Спа», ООО «Гродненский масложировой комбинат», ОАО «Лакокраска».

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

В то же время, уверены стороны, потенциал экономического сотрудничества значительно выше. Участники встречи договорились создать рабочую группу, чтобы определить конкретные направления для сотрудничества, изучить рынки и наметить точки взаимного интереса.

К слову, в Гродно ежегодно в сентябре проходит большой международный бизнес- форум «Еврорегион «Неман», который по праву считается деловым брендом Принеманья. Предыдущий, к примеру, собрал 450 участников из 15 стран. Одной из важных составляющих форума являются презентации ведущих производителей нашей области и гостей из-за рубежа, что однозначно способствует поиску новых деловых партнеров.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

За время своего существования «Еврорегион «Неман» стал площадкой подписания договоров о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, он способствует налаживанию взаимовыгодных контактов в сфере науки и образования, промышленности и культуры. Принять участие в бизнес-форуме в этом году Владимир Кравцов пригласил и Александра Гусева.

Кроме того, и на Гродненщине, и в Воронежской области сейчас идет строительство онкодиспансеров, а потому опыт двух регионов может быть полезен обеим сторонам. Конкретные предложения о возможных путях сотрудничества в этом направлении также будут разработаны.

Онкоцентр с пансионатом и стационаром более чем на 300 коек появится в Гродно на базе больницы №3: она будет реконструирована, часть корпусов – построены. Часть средств предусмотрена областной и республиканской инвестиционными программами. Также в области рассчитывают на привлечение кредитных ресурсов. Есть, к примеру, договоренность о предоставлении кредита Кувейтским фондом арабского экономического развития. Приступить к строительным работам планируют осенью этого года.

Как рассказал Александр Гусев, их также интересует сфера туризма, в частности, в молодежной среде. Это также может быть перспективным направлением сотрудничества между нашими регионами. Владимир Кравцов, в свою очередь, отметил, что Гродно – город с историей и последнее время в регионе как раз активно развивается сфера туризма. Здесь есть что предложить посмотреть и чем удивить иностранных гостей. В самом городе это в первую очередь Коложская церковь, Старый и Новый замки, Фарный костел. Интерес для гостей представляет и исторический центр Гродно – памятник градостроительства XVIII – XIX веков, который занимает площадь порядка 300 гектаров.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

В области расположены также 3 из 4 белорусских объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Беловежская пуща, Мирский замок и геодезическая Дуга Струве. Их также с удовольствием посещают многочисленные туристы. Интересны они будут и гостям из Воронежской области.

Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге
Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

"ГП"

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом и правительством Воронежской области об осуществлении международных и внешнеэкономических...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика