Соглашение о сотрудничестве между Гродненской и Воронежской областями подписали главы регионов на форуме в Санкт-Петербурге

Источник материала: Ивьевский край

Соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом и правительством Воронежской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной, культурной и иных областях подписали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов в рамках VI Форума регионов Беларуси и России встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.





Переговоры касались взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, в том числе образования, медицины, туризма, экономики. Участие в обсуждении также приняли заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, начальник управления культуры облисполкома Елена Климович, начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин, заместитель начальника управления спорта и туризма Татьяна Лидяева, а также главный редактор газеты «Гродзенская праўда» Лилия Новицкая.

Один из знаковых объектов, который находится на Гродненщине и отсылает нас к общей истории двух народов, – мемориальный комплекс памяти героев и жертв Первой мировой войны в Сморгони. К слову, этот объект включен во многие туристические маршруты, разработанные как в Беларуси, так и в России.





Гродненская земля в годы Первой мировой войны была одним из наиболее пострадавших регионов Беларуси. С сентября 1915 и по февраль 1918 года именно через Сморгонь проходила линия русско-германского фронта. 810 дней российская армия противостояла врагу и держала оборону. Тысячи человек отдали жизни за родную землю. Бои за Сморгонь были кровопролитными. В один из дней погибло примерно 3,5 тысячи русских солдат и около 5,5 тысяч немцев. Сморгонь была полностью разрушена, 16 тысяч человек остались без крова.





Открытие мемориального комплекса по линии противостояния состоялось 5 лет назад к 100-летию со дня начала войны. Основные работы были выполнены за счет бюджета Союзного государства, бюджетных и иных источников Республики Беларусь. В настоящее время разработан проект по завершению мемориала, который проходит согласование в органах Союзного государства.

Также речь шла о сотрудничестве в сфере высшего образования и научной детальности, инновационных технологий. Площадкой для реализации проектов может стать, к примеру, научно-технологический парк, первое здание которого открыли в ноябре прошлого года. На площади чуть более тысячи квадратных метров разместились научно-производственные лаборатории, конференц-зал, Fablab- и коворкинг-зоны, производственные помещения. В скором будущем планируется ввести в строй еще одно здание, что позволит прийти сюда новым резидентам. Но при одном условии: их деятельность должна быть инновационной. Для них в технопарке предусмотрен ряд преференций: от консультаций, научной поддержки до налоговых льгот.





Успешно в Гродно работает филиал Парка высоких технологий, который объединяет порядка двух десятков резидентов. А это более полутора тысяч сотрудников. Большая часть компаний занята разработкой аутсорс-проектов или технологических решений. Среди заказчиков – ведущие мировые бренды и производители примерно из 90 стран мира: SAP, Microsoft, S7 Airlines, Bosch,The Coca-Cola Company, Siemens и еще десятки других. Есть и свои проекты, которые ориентированы в том числе на российский рынок.

Большое внимание руководители двух областей уделили вопросам экономики. Речь шла в основном об углублении уже имеющегося сотрудничества. Так, товарооборот Гродненской области с Воронежской за минувший год составил 33,4 миллиона долларов США (темп роста – 232,7 %), в том числе экспорт – 29,1 миллиона долларов, а импорт – 4,3 миллиона. Основу экспорта в Воронежскую область составляют жмыхи, колготы и чулки, масло подсолнечное, сельскохозяйственные машины, мебель, молоко, а также инсектициды. Основными экспортерами являются ООО ««Белагротерминал», ПТ ОДО «Фирма АВС», СООО «Конте Спа», ООО «Гродненский масложировой комбинат», ОАО «Лакокраска».





В то же время, уверены стороны, потенциал экономического сотрудничества значительно выше. Участники встречи договорились создать рабочую группу, чтобы определить конкретные направления для сотрудничества, изучить рынки и наметить точки взаимного интереса.

К слову, в Гродно ежегодно в сентябре проходит большой международный бизнес- форум «Еврорегион «Неман», который по праву считается деловым брендом Принеманья. Предыдущий, к примеру, собрал 450 участников из 15 стран. Одной из важных составляющих форума являются презентации ведущих производителей нашей области и гостей из-за рубежа, что однозначно способствует поиску новых деловых партнеров.





За время своего существования «Еврорегион «Неман» стал площадкой подписания договоров о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, он способствует налаживанию взаимовыгодных контактов в сфере науки и образования, промышленности и культуры. Принять участие в бизнес-форуме в этом году Владимир Кравцов пригласил и Александра Гусева.

Кроме того, и на Гродненщине, и в Воронежской области сейчас идет строительство онкодиспансеров, а потому опыт двух регионов может быть полезен обеим сторонам. Конкретные предложения о возможных путях сотрудничества в этом направлении также будут разработаны.

Онкоцентр с пансионатом и стационаром более чем на 300 коек появится в Гродно на базе больницы №3: она будет реконструирована, часть корпусов – построены. Часть средств предусмотрена областной и республиканской инвестиционными программами. Также в области рассчитывают на привлечение кредитных ресурсов. Есть, к примеру, договоренность о предоставлении кредита Кувейтским фондом арабского экономического развития. Приступить к строительным работам планируют осенью этого года.

Как рассказал Александр Гусев, их также интересует сфера туризма, в частности, в молодежной среде. Это также может быть перспективным направлением сотрудничества между нашими регионами. Владимир Кравцов, в свою очередь, отметил, что Гродно – город с историей и последнее время в регионе как раз активно развивается сфера туризма. Здесь есть что предложить посмотреть и чем удивить иностранных гостей. В самом городе это в первую очередь Коложская церковь, Старый и Новый замки, Фарный костел. Интерес для гостей представляет и исторический центр Гродно – памятник градостроительства XVIII – XIX веков, который занимает площадь порядка 300 гектаров.





В области расположены также 3 из 4 белорусских объектов, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Беловежская пуща, Мирский замок и геодезическая Дуга Струве. Их также с удовольствием посещают многочисленные туристы. Интересны они будут и гостям из Воронежской области.







"ГП"