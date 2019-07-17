ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Все разногласия по Союзному государству надо решить к декабрю

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранять историческую правду и укреплять сотрудничество между субъектами России и Беларуси. Об этом и не только говорили в четверг в Петербурге на Форум регионов с участием лидеров обеих стран, передает телеканал «МИР 24».

Владимир Путин в своем выступлении отметил неуклонный рост товарооборота.

«На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна удерживает первое место по объему прямых накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 млрд», – сказал президент России. 

Александр Лукашенко предложил решить все спорные экономические вопросы к декабрю, именно тогда исполняется 20 лет подписанию договора о Союзном государстве России и Беларуси. На форуме белорусский лидер был красноречив, отметил вклад ленинградцев в восстановлении Минска после войны и признался в любви к Санкт-Петербургу.

«Я искренне рад встретиться с вами в культурной столице России, в любимом мною Ленинграде, Санкт-Петербурге», – отметил президент Беларуси.

На форуме много говорили об интеграции. Одна из идей, которую высказал Путин, – совместная подготовка атлетов России и Беларуси к Олимпийским играм. Кроме того, российский лидер заявил, что рассматривается вопрос о выделении дополнительных бюджетных мест для белорусов в вузах России. 

В рамках форума регионы двух стран заключили множество соглашений. Так, БелАЗ планирует поставлять самосвалы на сумму около 600 миллионов долларов, а Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. 

Этот форум России и Беларуси стал шестым, первый состоялся в 2014 году в Минске, а затем проходил в Сочи, Москве и Могилёве. 
 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России отметил неуклонный рост товарооборота между двумя странами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Гришин - о продаже медалей: Деньги нужны на операцию близкому человеку. Другого способа помочь у меня нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика