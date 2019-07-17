Лукашенко: Все разногласия по Союзному государству надо решить к декабрю

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранять историческую правду и укреплять сотрудничество между субъектами России и Беларуси. Об этом и не только говорили в четверг в Петербурге на Форум регионов с участием лидеров обеих стран, передает телеканал «МИР 24».

Владимир Путин в своем выступлении отметил неуклонный рост товарооборота.

«На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна удерживает первое место по объему прямых накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 млрд», – сказал президент России.

Александр Лукашенко предложил решить все спорные экономические вопросы к декабрю, именно тогда исполняется 20 лет подписанию договора о Союзном государстве России и Беларуси. На форуме белорусский лидер был красноречив, отметил вклад ленинградцев в восстановлении Минска после войны и признался в любви к Санкт-Петербургу.

«Я искренне рад встретиться с вами в культурной столице России, в любимом мною Ленинграде, Санкт-Петербурге», – отметил президент Беларуси.

На форуме много говорили об интеграции . Одна из идей, которую высказал Путин, – совместная подготовка атлетов России и Беларуси к Олимпийским играм. Кроме того, российский лидер заявил, что рассматривается вопрос о выделении дополнительных бюджетных мест для белорусов в вузах России.

В рамках форума регионы двух стран заключили множество соглашений. Так, БелАЗ планирует поставлять самосвалы на сумму около 600 миллионов долларов, а Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий.

Этот форум России и Беларуси стал шестым, первый состоялся в 2014 году в Минске, а затем проходил в Сочи, Москве и Могилёве.

