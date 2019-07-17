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Лукашенко: Все разногласия по Союзному государству надо решить к декабрю
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранять историческую правду и укреплять сотрудничество между субъектами России и Беларуси. Об этом и не только говорили в четверг в Петербурге на Форум регионов с участием лидеров обеих стран, передает телеканал «МИР 24».
Владимир Путин в своем выступлении отметил неуклонный рост товарооборота.
«На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна удерживает первое место по объему прямых накопленных капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 млрд», – сказал президент России.
Александр Лукашенко предложил решить все спорные экономические вопросы к декабрю, именно тогда исполняется 20 лет подписанию договора о Союзном государстве России и Беларуси. На форуме белорусский лидер был красноречив, отметил вклад ленинградцев в восстановлении Минска после войны и признался в любви к Санкт-Петербургу.
На форуме много говорили
В рамках форума регионы двух стран заключили множество соглашений. Так, БелАЗ планирует поставлять самосвалы на сумму около 600 миллионов долларов, а Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий.
Этот форум России и Беларуси стал шестым, первый состоялся в 2014 году в Минске, а затем проходил в Сочи, Москве и Могилёве.
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Президент России отметил неуклонный рост товарооборота между двумя странами.
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