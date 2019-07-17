В районе прошел Единый день информирования

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Горецком районе прошел Единый день информирования населения. Информационно-пропагандистские группы райисполкома провели встречи с трудовыми коллективами филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-127, ГУКДСП «Горецкая СПМК», МРОС «ДОССАФ», жителями деревень Сеньково Ректянского и Любиж Овсянковского сельсоветов.





Информационная группа, которую возглавляет председатель райисполкома Сергей Кулагин, работала в ДРСУ-217 (директор Алексей Трантин). На встречу с горецкими дорожниками приехал генеральный директор КУП «Могилевоблдорстрой» Сергей Маслов. Главные темы июльского Дня информирования — «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр» и «Противодействие коррупции в государственных органах и организациях».





Глава района и руководитель областной дорожной службы выступили перед тружениками филиала по указанным темам. Прокурор района Александр Тарасюк дополнил информацию по второму вопросу. Начальник РОВД Максим Деменский рассказал о профилактике краж велосипедов, создании базы данных двухколесного транспорта, напомнил о дорожной безопасности незащищенных участников дорожного движения.

















Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова