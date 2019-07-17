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В районе прошел Единый день информирования

18.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в Горецком районе прошел Единый день информирования населения. Информационно-пропагандистские группы райисполкома провели встречи с трудовыми коллективами филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-127, ГУКДСП «Горецкая СПМК», МРОС «ДОССАФ», жителями деревень Сеньково Ректянского и Любиж Овсянковского сельсоветов.

 

В районе прошел Единый день информирования

 

Информационная группа, которую возглавляет председатель райисполкома Сергей Кулагин, работала в ДРСУ-217 (директор Алексей Трантин). На встречу с горецкими дорожниками приехал генеральный директор КУП «Могилевоблдорстрой» Сергей Маслов. Главные темы июльского Дня информирования — «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр» и «Противодействие коррупции в государственных органах и организациях».

 

В районе прошел Единый день информирования

 

Глава района и руководитель областной дорожной службы выступили перед тружениками филиала по указанным темам. Прокурор района Александр Тарасюк  дополнил информацию по второму вопросу. Начальник РОВД Максим Деменский рассказал о профилактике краж велосипедов, создании базы данных двухколесного транспорта, напомнил о дорожной безопасности незащищенных участников дорожного движения.

 

В районе прошел Единый день информирования

 

В районе прошел Единый день информирования

 

В районе прошел Единый день информирования

 

В районе прошел Единый день информирования

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в Горецком районе прошел Единый день информирования населения. Информационно-пропагандистские группы райисполкома провели встречи с трудовыми...
 
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