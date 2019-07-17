Без дождей и до плюс 26 – погода в Горках на выходных

Источник материала: Горецкий вестник

Дожди прекратятся к выходным, а воздух местами прогреется до 26 градусов. По крайней мере, так обещают синоптики в своих прогнозах.





Завтра, 19 июля, все еще будет пасмурно и дождливо, до +19°, не исключена гроза.

А вот к субботе потеплеет до +24°, солнце будет выглядывать из-за туч чаще, а дождя и вовсе не предвидится.

Воскресенье 21 июля принесет до 26 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие дождей.