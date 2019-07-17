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Без дождей и до плюс 26 – погода в Горках на выходных
18.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Дожди прекратятся к выходным, а воздух местами прогреется до 26 градусов. По крайней мере, так обещают синоптики в своих прогнозах.
Завтра, 19 июля, все еще будет пасмурно и дождливо, до +19°, не исключена гроза.
А вот к субботе потеплеет до +24°, солнце будет выглядывать из-за туч чаще, а дождя и вовсе не предвидится.
Воскресенье 21 июля принесет до 26 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие дождей.
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Дожди прекратятся к выходным, а воздух местами прогреется до 26 градусов. По крайней мере, так обещают синоптики в своих прогнозах. Завтра, 19 июля, все еще будет...
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