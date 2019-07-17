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Без дождей и до плюс 26 – погода в Горках на выходных

18.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Дожди прекратятся к выходным, а воздух местами прогреется до 26 градусов. По крайней мере, так обещают синоптики в своих прогнозах.

 

Без дождей и до плюс 26 – погода в Горках на выходных
Фото – www.instagram.com/victor._.eat.bread

 

Завтра, 19 июля, все еще будет пасмурно и дождливо, до +19°, не исключена гроза.

А вот к субботе потеплеет до +24°, солнце будет выглядывать из-за туч чаще, а дождя и вовсе не предвидится.

Воскресенье 21 июля принесет до 26 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие дождей.


 
 
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  Дожди прекратятся к выходным, а воздух местами прогреется до 26 градусов. По крайней мере, так обещают синоптики в своих прогнозах.     Завтра, 19 июля, все еще будет...
 
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