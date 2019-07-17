Девушка в наушниках на перекрестке опасно занимается спортом

Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте! Я даже не знал как лучше назвать этот сюжет... Женщин мозгом не понять... Смотришь и своим глазам не веришь - как можно умышленно так поступать?





Положительные и отрицательные эмоции в одной куче))) Показала всем, какая она спортсменка...