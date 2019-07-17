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Девушка в наушниках на перекрестке опасно занимается спортом
18.07.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Здравствуйте! Я даже не знал как лучше назвать этот сюжет... Женщин мозгом не понять... Смотришь и своим глазам не веришь - как можно умышленно так поступать?
Положительные и отрицательные эмоции в одной куче))) Показала всем, какая она спортсменка...
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Здравствуйте! Я даже не знал как лучше назвать этот сюжет... Женщин мозгом не понять... Смотришь и своим глазам не веришь - как можно умышленно так поступать? ...
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