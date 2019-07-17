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Девушка в наушниках на перекрестке опасно занимается спортом

18.07.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Здравствуйте! Я даже не знал как лучше назвать этот сюжет... Женщин мозгом не понять... Смотришь и своим глазам не веришь - как можно умышленно так поступать?

Девушка в наушниках на перекрестке опасно занимается спортом

Положительные и отрицательные эмоции в одной куче))) Показала всем, какая она спортсменка...

 
 
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  Здравствуйте! Я даже не знал как лучше назвать этот сюжет... Женщин мозгом не понять... Смотришь и своим глазам не веришь - как можно умышленно так поступать? ...
 
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