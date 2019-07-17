Появилась полная программа «ЭКВАТОР Фест»

Источник материала: Виртуальный Брест

Летний «ЭКВАТОР Фест» все ближе. 27 июля городской праздник возле ТРЦ «ЭКВАТОР» займет 45 тыс. кв.м., на которых развернутся активации для отдыха всей семьи, фудкорт и две сцены. Все гости праздника смогут принять участие в интерактивном квесте, зарегистрироваться на интеллектуальный квиз с вопросами об истории города, поучаствовать в спортивных эстафетах и здорово провести время в relax-зонах фестиваля.





Музыкальная локация

Место притяжения на фестивале – главная сцена. Здесь будет звучать только живая музыка. Хедлайнером станет российская группа Градусы, которая исполнит свои хиты «Голая», «Режиссер», «Я всегда помню о главном», «Кто ты» и др. Специальные гости фестиваля – французский певец Мурад Бурауи и белорусская рок-группа Nizkiz. Также для гостей сыграют Сразу Май, Sparkle Sand, Мандарины, Holiday, Drum Ecstasy.

Время работы: 12:00-23:00

Локация: парковка возле ТРЦ «ЭКВАТОР»

Фудкорт и специальные напитки

Гостей «ЭКВАТОР Фест» ждут фестивальные закуски разных кухонь мира. Специально к празднику свои точки с едой организуют представители крупнейших пивоваренных компаний страны - «Бобруский бровар», «Аливария» и «Криница». Помимо этого, фудкорт запомнится небольшими крафтовыми производителями, которые приготовят свою продукцию специально к фестивалю. Гостей ждут фудтраки, одним из которых станет лидер года 2019 HoReCa в номинации «Фудтрак. Стридфуд». Также со своей едой будут работать Burger King, KFC, Санта Рест. На фестивале попробовать можно будет жареное и крафтовое алкогольное мороженое, бельгийские вафли.

Время работы: 12:00-24:00

Локация: парковка возле ТРЦ «ЭКВАТОР»

Малая сцена

На малой сцене пройдут встречи с интересными брестчанами и блогерами. Так, с гостями фестиваля встретятся брестские YouTube-блогеры группа «КаМаДа», ведущая-блогер, путешественница Катерина Раецкая. Они расскажут о концепции, ведении и развитии своих блогов. Блогер-визажист Валерия Страдина проведет мастер-класс по дневному макияжу и расскажет лайфхаки по сборам на свидание за 5 минут. Дмитрий Грицук и команда-паркур Флоу расскажут про возможности человеческого тела и его работе «на максимум». Здесь же выступят стенд-ап комики, а к вечеру у желающих появится возможность показать свой стендап в формате импровизации перед открытым микрофоном. У интеллектуалов будет возможность сразиться в игре «Батл-квиз», а к вечеру гости смогут попробовать себя в роли звезд караоке.

Время работы: 13:00 – 20:00

Локация: пешеходная зона возле ТРЦ «ЭКВАТОР»

Спортивные активности

Любителей семейного отдыха ждет спортивная зона с активными вовлечениями. На протяжении дня здесь можно познакомиться и примерить на себя разные единоборства, поучаствовать в мастер-классах по гимнастике с шарами и обручами, фрисби, дартсу, жонглированию мяча, армреслингу, спидминтону и др. Для фанатов футбольного клуба «Динамо-Брест» развернется фан-зона, также у гостей появится возможность встретиться с игроком любимой команды и взять автограф.

Дополнительное движение будет в зоне показательных выступлений: здесь будет паркур-зона, танцевальный мастер-класс и мастер-класс по дефиле, своими навыками поделится роллер школа и студия хулахупинга.

Время работы: 12:00-20:00

Локация: улица Гаврилова.

Детская территория

Специальный уголок для детей организуют образовательные центры Бреста - «Художка», Школы скорочтения и развития IQ007, «Абрис Клуб», «Сахарини», «Фантазёры». Здесь у малышей будет возможность расписать пряники, нарисовать аниме, сделать поделку из соломки, порисовать на настоящих полотнах и поучаствовать в мастер-классе по развитию интеллекта.

Время работы: 12:00-22:00

Локация: улица Гаврилова

Выездная кухня

С 13:00 гости праздника смогут прокачать свои гастрономические навыки на территории с кулинарными мастер-классами, дегустациями и кулинарными батлами. Выездная кухня беспрерывно будет знакомить гостей с кулинарными новинками и необычными сочетаниями.

Время работы: 13.00 - 19.00

Локация: пешеходная зона в районе фудкорта

И еще несколько фишек

Локацией для модников и модниц станет «Бьюти-зона», где можно будет получить профессиональную консультацию и сделать экспресс-макияж или кардинально изменить свой образ. Также «ЭКВАТОР Фест» будет радовать музыкальным уголком, выставкой картин к 1000-летию Бреста, детскими аттракционами, и уникальным квестом, разработанным совместно с IT-компанией «Эполь Софт». В него сможет сыграть каждый обладатель мобильного телефона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (скорректированная программа двух сцен)





ГЛАВНАЯ СЦЕНА

12.00 Интерактивная программа от ведущих Ильи Кононова и Екатерины Раецкой. Вокальная студия «Boom», танцевальная студия «MaY», втворческая студия «Магалифф», ансамбль танца «Белая Русь», детская школа красоты Podium Kids, Тимофеевич Анастасия и Тимофеевич Милана, Серафимович Анна, Мащук Алексей (Holiday), кавер-группа «George Rivers Band».

15.00 Торжественное открытие «ЭКВАТОР Фест»;

15.40 Mourad Bouraoui, специально приглашенный гость из Франции

16.05 группа КА МА ДА

16.10 Группа «Сразу май»

17.10 Интерактив от ведущих, чеки групп

18.00 Танцевальный флешмоб с гостями праздника

18.15 Кавер-группа «Sparkle Sand», дуэт «8soten и Kassia», кавер-группа «Мандарины»

19.30 Шоу барабанщиков «Drum Ecstasy»

19.45 Большой розыгрыш подарков от организаторов и партнеров. Главный приз от Tez Tour - путевка в Египет (отель «Novotel»)

20.30 Группа «Nizkiz»

21.35 Шоу барабанщиков «Drum Ecstasy»

22.00 Группа «ГРАДУСЫ»

22.50 Праздничный фейерверк

МАЛАЯ СЦЕНА

13.00 Общение с блогерами и известными брестчанами

13.45 Интеллектуальная игра «Батл-Квиз», 1 этап (по записи)

14.55 Выступление стендап комиков

15.30 Интеллектуальная игра «Батл-Квиз», 2 этап (финал)

16.00 Конкурсная программа с гостями праздника.

16.20 Общение с блогерами и известными брестчанами

17.00 «Открытый микрофон» / «Импровизация» (запись на месте)

17.30 Выступление стендап комиков

18.00 Караоке (запись на месте)

20:00 Завершение работы малой сцены