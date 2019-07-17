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«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июля состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Двусторонняя встреча президентов прошла в рамках VI Форума регионов Беларуси и России, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора.
17 июля президенты неформально пообщались в одном из знаковых и святых мест для нашего общего культурного пространства. Алекcандр Лукашенко поблагодарил за такой прием и выразил надежду, что Валаам с его православными и природными возможностями станет доступнее для всех белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не думаю, что президент России кого-то вот так водил за руку и показывал дотошно эти все места. Я это очень ценю, что вы вчера меня день по всем этим горам, рекам, озерам, святыням провели и откровенно показали все это.
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«Это не просто была ознакомительная экскурсия – наши истоки там». Президент Беларуси о посещении Валаамского монастыря
Новости Беларуси. 18 июля состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Двусторонняя встреча президентов прошла в рамках VI...
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