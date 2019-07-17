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Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

18.07.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Санкт-Петербурге сегодня, 18 июля, прошли переговоры президентов двух государств.

Минск и Москва строят отношения с учетом взаимных интересов. Но проблемы остаются. И к этому моменту тем для обсуждения накопилось немало.

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Лейтмотив сегодняшней встречи – устранение препятствий союзной интеграции. Сейчас стороны согласовывают позиции. Над этим работает межправительственная группа, созданная в декабре 2018 года по поручению президентов.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов. И по объективным, субъективным причинам пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение.

Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты – и вы сами это отмечаете и в совместной группе, свой путь прошли. Мы не единожды встречались – и в Сочи, и в Москве, и в других местах. Нас даже подкритиковывали за это, что мы часто встречаемся, якобы не решаем. Мы все решили, то, что намечали. Мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определили все, что от нас требовалось, то, что вы от нас требовали, специалисты.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Что мы сегодня имеем? Владимир Владимирович правильно сказал: мы имеем сегодня программу. Это более менее – назовем его – стратегический документ. Мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, – кучу текущих проблем. Группа и правительство эти проблемы видит. И программу выработали, которая по вашим же оценкам правительственным в 80-90 % согласована. Я полагаю, что и президенту также докладывалось об этом.

Я не хочу уходить дальше в конкретику (Владимир Владимирович об этом сказал), хочу внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит.

В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего госсовета (или как мы договоримся) все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть.

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Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

После переговоров главы государств присоединились к работе пленарного заседания. Итоги форума еще не подведены. Но уже известно, что между регионами, вузами, научными учреждениями заключено 60 соглашений. Сумма бизнес-контрактов достигла 120 миллионов долларов.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
Теги: Минск
 
 
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