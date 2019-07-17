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Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

18.07.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов двух государств.

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

Владимир Путин, президент России:
Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнером, союзником. Мы работаем по всем направлениям: в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет постоянно товарооборот, что не может не радовать.

Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси: почти 4 миллиарда долларов накопленных прямых инвестиций. Есть вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше.

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе...
 
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