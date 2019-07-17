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Владимир Путин: «Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июля в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов двух государств.
Владимир Путин, президент России:
Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси: почти 4 миллиарда долларов накопленных прямых инвестиций. Есть вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пройдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России к 20-летию союзного договора, сообщили в программе...
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