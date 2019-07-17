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«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?

18.07.2019 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ее героиня Валюха стала народной любимицей: яркая, жизнерадостная и очень душевная. Реплики Валентины Бутько давно разобрали на цитаты. Татьяна Кравченко 39 лет проработала в театре, не сыграв ни одной главной роли на сцене. С какими трудностями ей пришлось столкнуться? Чем живет актриса сегодня? Ответы на все вопросы – в материале.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Первый канал

Татьяна Кравченко родилась 9 декабря 1953 года. Ее настоящая фамилия – Яковлева, но актер Олег Янковский посоветовал ей сменить фамилию на менее распространенную. Татьяна Эдуардовна в одном из интервью призналась, что не любит праздновать день рождения, а больше ценит именины. «Татьянин день – это день ангела, который меня охраняет и оберегает».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/svati_official/

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Первый канал

В детстве маленькая Таня рано потеряла папу. Ее отец умер, когда девочке было всего 3 месяца. Поэтому она жила с мамой и отчимом. Татьяну совсем не баловали, поэтому, воспитывая свою дочь, она часто вспоминала слова Набокова: «Балуйте детей. Неизвестно, что их ждет в будущем».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Первый канал

После окончания Школы-студии МХАТ актриса пошла работать в театр «Ленком». Там она познакомилась с Татьяной Пельтцер, которая стала её близким другом и наставником. «Мы стояли на таких разных ступеньках. Но я обожала находиться у нее, слушать, впитывать. Она меня многому научила».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Информ TV

Однажды режиссер Марк Захаров снял Татьяну Кравченко с роли в «Революционном этюде». Пельтцер посоветовала сидеть молодой актрисе на репетициях, хоть это было очень больно для обиженной Татьяны. Так случилось, что актриса первого состава Татьяна Догилева заболела, а Кравченко смогла ее легко заменить, потому что выучила роль наизусть.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Первый канал

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Сегодня за плечами у Татьяны Кравченко роли в известных кинокартинах: «Ширли-мырли», «Восьмое чудо света», «Пан или пропал», «Как молоды мы были». Сейчас она продолжает играть на сцене театра и в кино.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Татьяна Тебенбкова

В 2008 году вышел первый сезон сериала «Сваты». Любимым образом многих телезрителей стала именно бабушка Валя, которую сыграла Татьяна Кравченко.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/svati7_love/

О съемках сериала «Сваты»: «Мы все были счастливы, даже если не сходились характерами. Я даже была влюблена в Федора Добронравова – слава Богу, все закончилось дружбой».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/fan_group_svatov/

Актер Федор Добронравов в одном из интервью сказал о Татьяне Кравченко, что она очень добрый и открытый человек – за это она иногда и «получает» от посторонних людей. «У нее душа всегда нараспашку. Кто-то этого не понимает и считает ее странной». «На Танюху нельзя долго сердиться. Я пробовал – не получается: максимум 5 секунд».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: скриншот с YouTube-канала Первый канал

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Как и у легендарной Валюхи, у Татьяны Кравченко всегда накрыт стол, даже в гримерной. Однажды она даже хотела издать свою кулинарную книгу.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/zvezda_choy/

Татьяна Кравченко не раз сталкивалась с домашним насилием, ее били мужья, она прощала измены. Актриса дважды была замужем. От второго супруга, продюсера Дмитрия Гербачевского, Татьяна родила дочь Аню.

«Меня, наверное, вообще никто из мужчин не любил. Влюблялись, а потом начинали издеваться».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/svati7_kvartal95/

«Если мне становится плохо, я иду в баню и веником выбиваю из себя всю тоску».

И если любви от мужчины актриса не получила, то зрительской любви в жизни Татьяны Кравченко было сполна. «Благодаря Валюхе, я им стала родная, своя» – рассказывает Татьяна о главной роли в сериале «Сваты».

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/celebrity__05/

«Играть смешное так, чтобы это было естественно, могут далеко не многие» – сказал о Татьяне Кравченко режиссер «Сватов» Андрей Яковлев.

«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Фото: instagram.com/celebrity__05/

В начале июля 2017 года стартовали съемки седьмого сезона популярного ситкома. Кстати, новый сезон снимали в Беларуси. Дата выхода первой серии до сих пор не известна.

А фото с киноплощадки можно посмотреть здесь.

Люди в материале: Татьяна Кравченко, Олег Янковский, Татьяна Пельтцер, Марк Захаров, Татьяна Догилева, Федор Добронравов, Дмитрий Гербачевский, Андрей Яковлев
 
 
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Ее героиня Валюха стала народной любимицей: яркая, жизнерадостная и очень душевная. Реплики Валентины Бутько давно разобрали на цитаты. Татьяна Кравченко 39 лет...
 
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