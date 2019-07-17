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Уткин снова наехал на белорусов. На этот раз весьма своеобразно
Источник материала: Партизан
Российский журналист Василий Уткин в своем Твиттере пристыдил «Пяст» за поражение от БАТЭ.
"Эх, чемпион Польши в самом начале квалификации летит в ту же мусорную корзину, что и сан-андорры, и от кого? От белорусов! Стыдоба! Чемпионат Польши слабый в принципе, что известно. А что он равен Сан-Марино и вылетает от Беларуси – это дно", –
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Российский журналист Василий Уткин в своем Твиттере пристыдил «Пяст» за поражение от БАТЭ.
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