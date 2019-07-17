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СМИ узнали о зарплате главного тренера футбольной сборной Беларуси

18.07.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зарплата главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля составляет 150 тысяч долларов в год, или 12,5 тысяч в месяц - по белорусским меркам сумма немалая.



Об этом стало известно tribuna.com

Примерно столько же получал Игорь Криушенко, который возглавлял сборную до Мархеля.

Напомним, ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявлял о том, что федерация не готова рассматривать вариант с иностранным тренером в связи с ограниченными финансовыми возможностями.


Мархель заключил контракт со сборной Беларуси на 3 года. Первый матч под его руководством команда проведет 6 сентября против Эстонии.
 
 
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Зарплата главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля составляет 150 тысяч долларов в год, или 12,5 тысяч в месяц - по белорусским меркам сумма немалая.
 
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