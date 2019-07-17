СМИ узнали о зарплате главного тренера футбольной сборной Беларуси









tribuna.com Об этом стало известно





Примерно столько же получал Игорь Криушенко, который возглавлял сборную до Мархеля.





Напомним, ранее глава АБФФ Владимир Базанов заявлял о том, что федерация не готова рассматривать вариант с иностранным тренером в связи с ограниченными финансовыми возможностями.









Мархель заключил контракт со сборной Беларуси на 3 года. Первый матч под его руководством команда проведет 6 сентября против Эстонии.