"На краю империи". Что думает Путин о государственности ближайших соседей

«ТИФЛИССКАЯ ГУБЕРНИЯ»





На фоне антикремлевских и антиправительственных протестов в Грузии, участники которых называли Россию «оккупантом», Владимир Путин 9 июля в беседе с российскими журналистами сделал своего рода исторический экскурс.





В трактовке российского лидера «оккупант» — это Грузия, «захватившая» в прошлом веке Абхазию и Осетию, которые до этого самостоятельно вошли в состав Российской империи (после пятидневной войны 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, тогда как Тбилиси и большая часть мирового сообщества считают эти регионы территорией Грузии).





Заявление Путина о том, что на рубеже 18-го – начале 19-го века «никакой Грузии не было, была Тифлисская губерния», вызвало массу откликов в публичном пространстве и в СМИ, а также дискуссии в соцсетях.





Грузинские политики охарактеризовали высказывание Путина как «искажение истории», напомнив, что государственность Грузии берет начало не в 18 или 19-м веке, а уходит вглубь столетий. Глава министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал слова Путина субъективной оценкой исторических фактов.





«За многовековую историю Грузии имеется множество аргументированных фактов, которые указывают, что территориальная целостность Грузии, включая Абхазию и Цхинвальский регион, всегда признавалась международным сообществом. Если мы хотим углубиться в исторические дебри, то пусть обсуждают, но и здесь очень много фактов в нашу пользу», — заявил Залкалиани.





«У КРАЯ»





Это не первое высказывание Путина относительно исторической государственности соседних стран, входивших в Советский Союз. За месяц до слов о «тифлисской губернии», на Петербургском форуме в июне, российский президент сказал, что «в свое время не было никакой Украины», и назвал белорусов, русских и украинцев «единым народом».





— Запорожская сечь, по сути, вошла в состав [Российской] империи. Они же не входили как украинцы. Русские! Там определялось что? История, язык, религия. И все считали себя русскими, — заявил Владимир Путин. — Украина — «у края», там на краю империи всё это формировалось… Перед Первой мировой войной страны, которые готовились к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности (ну, естественное дело, между прочим), расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, чего-то от него отодрать. Эту идея подхватывали, развивали, и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность.









Украинский политолог Александр Кочетков считает, что подобные высказывания Путина — не просто вербальные претензии на территории, но и реальная угроза.





— Мы говорим о реинкарнации идеи «русского мира». И смысл этой концепции заключается в том, что Россия всегда несла цивилизационную миссию по отношению к ближайшим соседям, — говорит политолог. — На протяжении всего своего правления Путин и вся его неоимперская машина не просто говорят, а практически действуют.





Кочетков подразумевает под «действиями» в том числе аннексию Крыма в 2014 году — в нарушение Будапештского меморандума, по условиям которого Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и существующие границы Украины, — и оказываемую Москвой поддержку сепаратистам в вооруженном конфликте в Восточной Украине, унесшем более 13 тысяч жизней.





— Раскол Украины, поглощение Беларуси, серьезнейшее влияние на Казахстан, Грузию и другие постсоветские республики — всё это элементы восстановления так называемого «русского мира», который является стратегией и активно реализовывается после второго пришествия Путина на президентский срок. Это план, это спецоперация, это всё что угодно, только не пустые слова.





СЦЕНАРИЙ КРЕМЛЕВСКИХ СТРАТЕГОВ ДЛЯ БЕЛАРУСИ?





В декабре 1999 года, незадолго до того, как первый президент России Борис Ельцин покинул пост, между Беларусью и Россией был подписан договор о создании "союзного государства", с единым законодательством и экономическим пространством.





Однако в последующие 20 лет интеграция была скорее на бумаге, чем на деле, а в отношениях Беларуси и России, несмотря на тесное сотрудничество во многих сферах, в последние годы наблюдается охлаждение. Тем не менее в своих выступлениях Владимир Путин нередко возвращается к теме строительства союза России и Беларуси.





В разговоре с радио Свобода белорусский политолог Арсений Сивицкий отметил, что в настоящее время тема объединения России и Беларуси в рамках "союзного государства" очень важна для Кремля по целому ряду причин.





— Если говорить о внутриполитических мотивах, то рейтинг правящей элиты России, в том числе самого Путина, неуклонно снижается. Никакой позитивной экономической повестки дня, которая бы позволила преодолеть негативные социально-экономические тенденции, у правящей элиты нет, — говорит политолог. — Соответственно, остается играть в хорошо известную игру — демонстрировать новые геополитические успехи.





Кроме того, создание Союзного государства рассматривается кремлевскими стратегами как один из сценариев, как один из вариантов решения проблемы 2024, когда у Владимира Путина заканчивается срок президентских полномочий. В этом случае Союзное государство помогло бы Путину остаться у власти в качестве президента или главы объединенного белорусско-российского государства.





В недалеком будущем, полагает Арсений Сивицкий, Россия будет проводить более агрессивную внешнюю политику, причем не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами.









«ПО ГРАНИЦАМ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА»





Высказывания Владимира Путина относительно истории и геополитического положения некоторых стран анализируют также западные эксперты. Некоторые аналитики усматривают за ними отголоски политики Кремля, который не собирается терять свое влияние на постсоветском пространстве и нацелен на укрепление своих позиций в регионе.





Профессор Джорджтаунского университета и автор книги «Мир Путина» Анджела Стент недавно отмечала, что «минимум того, что пытается добиться Путин, — это признание пространства бывшего Советского Союза как сферы влияния России», подчеркнув, что Западу нужно отнестись к этому очень серьезно.





— С точки зрения Путина, периметр безопасности России проходит не по ее границам, а по границам бывшего Советского Союза. И это представление, на мой взгляд, во многом мотивирует поведение Кремля, является одной из важных причин того, что мы видим, — говорит Анджела Стент, добавляя, что внешнеполитические эскапады Кремля подаются российской аудитории как повод для гордости — в надежде отвлечь внимание населения от ситуации внутри страны, экономика которой погружена в кризис.





Публицист Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, тоже считает, что руководство России готово пойти на внешнюю агрессию ради отвлечения внимания своего населения.





«Внутренние проблемы весьма способные продуцировать очень опасную, совершенно неоправданную военную агрессию», — говорит Саттер.