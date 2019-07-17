Будьте внимательны! МВД рассказало о новом способе изъятия денег с банковских карт

рассказывает пресс-секретарь МВД. О новом способе мошенничествапресс-секретарь МВД.





На мобильный телефон в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте, для разблокирования которой необходимо пройти процедуру идентификации.





И если вы нажмете на эту ссылку и введете личные данные - ваши деньги могут быть похищены злоумышленником.





Ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам! Обращайтесь в службу безопасности вашего банка!



