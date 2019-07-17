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Будьте внимательны! МВД рассказало о новом способе изъятия денег с банковских карт
Источник материала: Партизан
Как сообщает Управление "К", в Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карт!
О новом способе мошенничества
На мобильный телефон в мессенджерах, соцсетях, по электронной почте приходит сообщение о якобы заблокированной вашей банковской карте, для разблокирования которой необходимо пройти процедуру идентификации.
И если вы нажмете на эту ссылку и введете личные данные - ваши деньги могут быть похищены злоумышленником.
Ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам! Обращайтесь в службу безопасности вашего банка!
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Как сообщает Управление "К", в Беларуси участились случаи хищения денег с банковских карт!
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