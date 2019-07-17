«В отпуске за границей забыл ПИН-код от карты. Что делать?» Финансовые советы отпускникам от банка

Источник материала: Tut.by

В отпуске за границей забыли ПИН-код от карты. Что делать в такой ситуации? «Эта ситуация может испортить отдых, особенно если на карте остались все деньги, взятые в отпуск. Ведь ПИН-код от платежной карты восстановлению не подлежит», — поясняют специалисты Беларусбанка. Они собрали рекомендации, что делать в таких случаях.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Первым делом в банке советуют проверить, помните ли вы ПИН-код от карточки. «Постарайтесь его запомнить перед поездкой за границу. В крайнем случае запишите ПИН-код, но помните, что его нужно хранить в недоступном для других людей месте», — рекомендуют в банке. — Перед поездкой можете поменять ПИН-код на более запоминающийся. Однако помните, что легко угадываемые пароли (например, одни и те же повторяющиеся цифры) легко подбирают мошенники. Поменять ПИН-код можно в банкоматах нашего банка".

Мобильное устройство должно быть «в рабочем состоянии»: с пополненным балансом, роумингом, интернетом, советуют в банке.

«С помощью интернет- или мобильного банкинга можно перевести деньги на другую карточку: на свою или, к примеру, человека, с которым вы поехали вместе отдыхать. Убедитесь, что интернет будет там, куда вы едете. И запомните, что перевод возможен только с активной карты, до того как она заблокируется», — добавляют специалисты Беларусбанка.

«Если введете неправильный ПИН-код и карта заблокируется, для разблокировки будет необходимо сделать звонок в Банковский процессинговый центр». Обидно, если на телефоне не будет роуминга или средств", — отмечают в банке.

Специалисты Беларусбанка напоминают, что к счету можно оформлять несколько карт, например, разных платежных международных систем. «Таким образом, при блокировке одной карты у держателя все равно остается возможность пользоваться своими деньгами через другие банковские карты. Эти простые шаги помогут вам сохранить доступ к управлению финансами в отпуске», — резюмируют в банке.