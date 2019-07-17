Лукашенко отверг критику Запада по правам человека, сославшись на тяжелые последствия Второй мировой войны

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает западные страны от упреков в адрес Минска и Москвы относительно соблюдения прав и свобод.

"Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес", - сказал Лукашенко на форуме регионов России и Беларуси в Петербурге.

По его словам, белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали.

"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны, как сказал президент (Владимир Путин), свято оберегать, потому что это наше величайшее достояние", - подчеркнул Лукашенко.