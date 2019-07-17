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МВД предупреждает о мошенничестве в Viber: не верьте сообщениям о блокировке банковской карты

18.07.2019 16:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

От имени одного из белорусских банков пользователям Viber рассылается информация примерно следующего содержания: "Уважаемый клиент! Сообщаем, что в связи с участившимися случаями мошенничества по требованию службы безопасности Ваша карта заблокирована на неопределенный срок. Баланс 0,01 BYN. Для разблокировки Вам необходимо пройти процедуру идентификации. Обратитесь в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber", рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Владимир Зайцев.

В разных случаях формулировки могут немного отличаться, однако общий посыл всегда один и тот же – побудить перейти по прикрепленной к сообщению ссылке. Если кликнуть по ней, откроется страница с формой, которую необходимо заполнить якобы для восстановления доступа к счету и подтверждения личности его владельца. Таким образом держатели карт собственноручно предоставляют мошенникам сведения, позволяющие похитить денежные средства.

Представитель управления "К" подчеркнул, что настороженность должна вызывать любая попытка сбора персональных данных: "Банки могут контактировать с клиентами в Viber, однако никогда не запрашивают реквизиты карт, номера телефонов, коды из SMS-уведомлений или другую личную информацию. Финансовые учреждения и так располагают всеми необходимыми сведениями – с момента заключения договора на обслуживание".

Если вы получили сомнительное сообщение от банка в Viber, ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам и не вводите никакие данные в предложенные вам анкеты. Проверьте баланс своей карты через банкомат, инфокиоск, мобильный или интернет-банкинг. В случае, если там действительно нет денег, незамедлительно сообщите об этом в службу безопасности банка, рекомендуют в МВД.

Под видом документов или мультимедийного контента злоумышленники также могут прислать по Viber материалы, способные заразить систему вредоносным ПО. Действуют те же механизмы, что и при спам-рассылке на e-mail.

 
 
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От имени одного из белорусских банков пользователям Viber рассылается информация примерно следующего содержания: "Уважаемый клиент! Сообщаем, что в связи с...
 
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