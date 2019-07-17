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Гастрономический фестиваль “Мотальскія прысмакі” пройдет 10-11 августа в аг. Мотоль
Источник материала: Интерфакс
В агрогородке Мотоль 10-11 августа в десятый раз состоится гастрономический фестиваль "Мотальскія прысмакі", сообщает Брестский областной исполнительный комитет.
В программе фестиваля блюда старосветской кухни, приготовленные по рецептам и технологиям прошлых столетий. Будут представлены традиционные региональные обряды, а на второй день гостей ждет один большой фестивальный стол.
Кроме того будут широко представлены местные предприятия пищевой промышленности, выставки продажи и дегустации продукции. Фестиваль будет иметь несколько локаций, в том числе и палаточный городок на берегу Ясельды.
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В агрогородке Мотоль 10-11 августа в десятый раз состоится гастрономический фестиваль "Мотальскія прысмакі", сообщает Брестский областной исполнительный комитет. В...
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