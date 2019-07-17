Гастрономический фестиваль “Мотальскія прысмакі” пройдет 10-11 августа в аг. Мотоль

Источник материала: Интерфакс

В агрогородке Мотоль 10-11 августа в десятый раз состоится гастрономический фестиваль "Мотальскія прысмакі", сообщает Брестский областной исполнительный комитет.

В программе фестиваля блюда старосветской кухни, приготовленные по рецептам и технологиям прошлых столетий. Будут представлены традиционные региональные обряды, а на второй день гостей ждет один большой фестивальный стол.

Кроме того будут широко представлены местные предприятия пищевой промышленности, выставки продажи и дегустации продукции. Фестиваль будет иметь несколько локаций, в том числе и палаточный городок на берегу Ясельды.