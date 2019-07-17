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Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

18.07.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным предложил снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран к декабрю этого года, когда будет отмечаться 20-летие Союзного договора.

"Я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках Высшего Госсовета, или мы, как договоримся, все это утвердить - и программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть", - заявил белорусский лидер, пишет interfax.by.

Лукашенко думает, что его предложение Путин поддержит. "В декабре 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, все вопросы лежат на поверхности.

Он добавил, что поддерживает предложение правительств двух стран о том, что необходимо одновременно найти взаимопонимание до 20-летия подписания Союзного договора. "Времени предостаточно, тем более, что уже правительства наши нарушили сроки, которые мы установили с Владимиром Владимировичем два года тому назад, по-моему, в Питере по отдельным вопросам. Ну, об этом мы поговорим сегодня как раз", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. "Момент характеризуется тем, что надо принимать решения", - подчеркнул он, особо отметив, что со своей стороны главы России и Беларуси "свой путь прошли".

Он напомнил о том, что встречался с российским лидером и в Сочи, и в Москве, и в других городах.

По его словам, общественность даже подвергала его и Путина критике за излишние частые контакты, которые так и не увенчались конкретным результатом. "Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", - заметил Лукашенко.

Он особо отметил, что в настоящий момент все вопросы переданы на правительственный уровень.

При этом, по его словам, на данный момент стороны имеют стратегический документ в виде программы и "кучу текущих проблем", которые видят все заинтересованные стороны.

"Программу выработали, которая, по вашем же оценкам правительственным, по 80-90 процентам согласована", - отметил белорусский лидер.
 

 
 
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Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным предложил снять все проблемные вопросы в отношениях двух стран к декабрю этого года, когда будет...
 
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