Милиция нашла минчанку, которая облила духовную академию на Зыбицкой

Источник материала: KYKY

На прошлой неделе мы рассказывали о женщине, которую разыскивали в Минске. Еще в мае она нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой, облив его неизвестной жидкостью. Сегодня на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась новость о том, что беларуску нашли.

Той самой минчанкой оказалась 55-летняя женщина без судимостей. Она объяснила, что облила духовную академию потому, что церковь вызывает у нее неприязнь. Материалы проверки передали СК: там им дадут правовую оценку.

Сообщается, что, скорее всего, жест минчанки попадет под статью о надругательстве над историко-культурными ценностями. Это чревато штрафом, общественными работами или даже арестом.