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Милиция нашла минчанку, которая облила духовную академию на Зыбицкой

18.07.2019 16:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На прошлой неделе мы рассказывали о женщине, которую разыскивали в Минске. Еще в мае она нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой, облив его неизвестной жидкостью. Сегодня на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась новость о том, что беларуску нашли. 

Той самой минчанкой оказалась 55-летняя женщина без судимостей. Она объяснила, что облила духовную академию потому, что церковь вызывает у нее неприязнь. Материалы проверки передали СК: там им дадут правовую оценку.

Сообщается, что, скорее всего, жест минчанки попадет под статью о надругательстве над историко-культурными ценностями. Это чревато штрафом, общественными работами или даже арестом. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На прошлой неделе мы рассказывали о женщине, которую разыскивали в Минске. Еще в мае она нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой, облив его неизвестной...
 
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