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Милиция нашла минчанку, которая облила духовную академию на Зыбицкой
Источник материала: KYKY>
На прошлой неделе мы
Той самой минчанкой оказалась 55-летняя женщина без судимостей. Она объяснила, что облила духовную академию потому, что церковь вызывает у нее неприязнь. Материалы проверки передали СК: там им дадут правовую оценку.
Сообщается, что, скорее всего, жест минчанки попадет под статью о надругательстве над историко-культурными ценностями. Это чревато штрафом, общественными работами или даже арестом.
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На прошлой неделе мы рассказывали о женщине, которую разыскивали в Минске. Еще в мае она нарочно повредила историческое здание на Зыбицкой, облив его неизвестной...
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