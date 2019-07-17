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Американских военных обвинили в том, что они вывели боевых клещей

18.07.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Палата представителей США внесла оригинальную статью в оборонный бюджет страны на 2020 год: деньги нужны, чтобы Минобороны раскрыло все подробности исследования биологического оружия, в котором фигурируют клещи. Дело в том, что в США полагают, будто болезнь Лайма является последствиями военного эксперимента, вышедшего из-под контроля. Об этом пишет Popular Mechanics.


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Автором инициативы стал конгрессмен из Нью-Джерси Кристофер Смит. Он призвал правительство проанализировать, проводились ли опыты над клещами и другими насекомыми на предмет возможности использования их как биологического оружия с 1950 по 1975 год.

В случае, если опыты действительно проводились, генеральный инспектор Пентагона должен представить в сенат и Палату представителей отчет об их масштабах. Также необходимо сообщить, могло ли какое-то количество клещей или других насекомых покинуть лабораторию.

Инициатива появилась после публикации книги «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия». По мнению ее автора, первооткрыватель возбудителя болезни Лайма Вилли Бургдорфер заявлял, что она появилась в результате неудачного эксперимента по созданию биологического оружия. В ходе подобных экспериментов, пишет автор, использовались кровососущие насекомые, включая блох, комаров и клещей. Если верить книге, их предполагалось сбрасывать на территорию противника.

История знает такие примеры: в императорской Японии пытались выводить насекомых, зараженных холерой и чумой, чтобы разбрасывать их над территорией Китая. Этим занимался печально известный Отряд 731, «прославившийся» опытами над людьми. Автор книги заявляет, что участники отряда почти не понесли наказания, так как США нужны были их наработки.

Сегодня болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз, поражает несколько десятков тысяч человек в год.

 
 
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От Пентагона требуют сознаться в экспериментах по созданию из насекомых биологического оружия.
 
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