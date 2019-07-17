В Минске со стрельбой останавливали Lexus

Источник материала: Tut.by

На столичной улице Орловской со стрельбой останавливали Lexus. В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания водителя и двух пассажиров автомобиля, пишет «Радыё Свабода».





Сообщается, что милиционеры использовали оружие и остановили автомобиль на дороге с помощью служебного микроавтобуса. В МВД подтвердили этот случай, но отказались комментировать информацию о том, что милиционеры ошиблись и задержали не тех.

«Проводились оперативные мероприятия, но все происходило в рамках правового поля», — сказала «Свободе» о происшедшем пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Первым о происшествии сообщил блогер Nexta в своем Telegram-канале.





По словам очевидцев, днем 15 июля на улице Орловской после стрельбы сотрудники в масках разбили стекло в Lexus и «вытянули из него трех человек». Еще один свидетель инцидента поинтересовался у сотрудников, кого они представляют, и ему показали удостоверения спецподразделения милиции «Алмаз». Позже появилась информация, что милиционеры якобы ошиблись и задержали не тех, кого планировали.

Пресс-секретарь МВД Беларуси не смогла ответить, был ли какой-то разбор действий «Алмаза» на улице Орловской. «Мне об этом неизвестно. У нас никто не увольнялся», — сказала Ольга Чемоданова.