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В Минске со стрельбой останавливали Lexus

18.07.2019 17:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичной улице Орловской со стрельбой останавливали Lexus. В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания водителя и двух пассажиров автомобиля, пишет «Радыё Свабода».


Сообщается, что милиционеры использовали оружие и остановили автомобиль на дороге с помощью служебного микроавтобуса. В МВД подтвердили этот случай, но отказались комментировать информацию о том, что милиционеры ошиблись и задержали не тех.

«Проводились оперативные мероприятия, но все происходило в рамках правового поля», — сказала «Свободе» о происшедшем пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Первым о происшествии сообщил блогер Nexta в своем Telegram-канале.


По словам очевидцев, днем 15 июля на улице Орловской после стрельбы сотрудники в масках разбили стекло в Lexus и «вытянули из него трех человек». Еще один свидетель инцидента поинтересовался у сотрудников, кого они представляют, и ему показали удостоверения спецподразделения милиции «Алмаз». Позже появилась информация, что милиционеры якобы ошиблись и задержали не тех, кого планировали.

Пресс-секретарь МВД Беларуси не смогла ответить, был ли какой-то разбор действий «Алмаза» на улице Орловской. «Мне об этом неизвестно. У нас никто не увольнялся», — сказала Ольга Чемоданова.

 
 
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Позже появилась информация, что милиционеры якобы ошиблись и задержали не тех, кого планировали.
 
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