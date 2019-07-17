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По итогам форума регионов Беларуси и России будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн – Мясникович
Источник материала: Интерфакс
По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович в четверг.
"Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад", - сказал Мясникович. Его цитирует госагентство
Кроме того, по информации спикера, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.
Белорусская сторона довольна результатами форума, подчеркнул Мясникович. "Мы действительно приобрели достаточно много", - добавил председатель Совета Республики.
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По итогам форума регионов Беларуси и России будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн – Мясникович
По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будут заключены контракты на сумму не менее $550 млн, сообщил председатель Совета Республики...
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