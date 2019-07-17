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Лукашенко и Путин выработали новые принципиальные инициативы по интеграции и поручили правительствам их отработать – Крутой

18.07.2019 17:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге выработали новые принципиальные инициативы по углублению интеграции между странами, заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению".

"Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер", - добавил министр.

 
 
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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге выработали новые принципиальные инициативы по...
 
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