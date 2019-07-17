Лукашенко и Путин поставили задачу решить вопрос по цене на газ для Беларуси – глава Минэкономики

Источник материала: Интерфакс

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили правительствам двух стран достичь принципиальных соглашений по текущим вопросам, в первую очередь – по цене на газ для Беларуси с 2020 года, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Поставлена задача достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, в первую очередь по цене на газ", - сказал Крутой, которого цитирует агентство БелТА .

Как сообщалось, перед встречей президентов посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявлял, что Россия нарушает договор о Евразийском союзе, не предоставляя компенсацию белорусской стороне за негативные последствия налогового маневра и затягивая обсуждение цен на газ для республики с 2020 года.

"Мы направляли свои предложения (по цене на газ - ИФ) в Минэнерго РФ, Газпром, правительство РФ. Предлагали разные методики, но пока не получили ни одного официального заключения. Подобная ситуация происходит и с налоговым маневром. Считаем, что это нарушение Договора о Евразийском союзе", - заявил Семашко 5 июля.

Как сообщалось, в соответствии с межправительственным протоколом, который был подписан в апреле 2017 года, энергетические ведомства Беларуси и России до 1 июля 2019 года должны были согласовать цену на газ для республики с 1 января 2020 года.

Фиксированная цена газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ с 2020 года остается неопределенной.

Между тем, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в начале июля заявлял, что Россия приступит к переговорам с Беларусью по поставкам газа после разрешения вопроса по интеграции.

"Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа", - сказал Козак, отметив, что "это комплексная многоплановая задача".

28 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Беларусь пока не начали переговоры о продлении контракта на поставку газа после 2019 года, но компания уже получила от белорусской стороны "первые предложения" и рассматривает их.

В начале декабря 2018 года в ходе заседания евразийского экономического совета Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тыс. куб. м, тогда как для российских - $70 (в Смоленской области).