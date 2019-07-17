Решение об отмене роуминга между РФ и Беларусью могут принять до конца 2019г – Матвиенко

Источник материала: Интерфакс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности принятия решения об отмене роуминга между Россией и Беларусью до конца 2019 года.

"Мы считаем, что до конца этого года возможно принятие решения (об отмене роуминга между странами - ИФ). Посол Беларуси в России высказался более оптимистично. Я думаю, что мы к середине сентября даже можем завершить все согласования и приступить уже к практическому решению. Обязательно эту историю дожмем", - сказала Матвиенко на пресс-брифинге по итогам заседания VI Форума регионов России и Беларуси в Петербурге в четверг.

Она отметила, что при проработке решения следует учесть интересы сотовых операторов, однако выразила уверенность в том, что роуминг между странами будет отменён.

"Мы считаем, что это закончится именно разговорами, только разговорами людей, белорусов и русских, которые будут говорить по сниженному тарифу, без дополнительной платы за роуминг. Это обязательно случится", - добавила Матвиенко.

В свою очередь председатель Совета Республики парламента Беларуси Михаил Мясникович подчеркнул, что отмена роуминга не означает отмену платы за телефонные переговоры.

"Роуминг накладывал дополнительную финансовую нагрузку на наших граждан и тем самым сужал и ограничивал общение наших людей. Мы хотим, чтобы как можно больше люди наши общались", - отметила Матвиенко.