Источник материала: Интерфакс

Беларусь намерена настойчиво продвигать инициативу "Хельсинки-2", так как считает ее необходимой для обеспечения безопасности в регионе, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас в Минске в четверг.

"Беларусь будет настойчиво эту идею продвигать, при каждом удобном случае. Не для рекламы, а для того, чтобы обеспечить мир и безопасность в первую очередь народу нашей страны и наших соседей", - сказал Дапкюнас.

Он заметил, что этот процесс требует времени и сторонников. "Это не идея, которая ориентирована на быструю рекламу либо протокольные мероприятия. Это просто часть жизни", - добавил замминистра.

По словам Дапкюнаса, "пока (немного – ИФ) желающих сказать: да, нужно что-то за рамками обычного бюрократического процесса сделать". "Чтобы государства, люди, от понимания между которыми зависит судьба мира, вопросы мира и войны, посмотрели друг другу в глаза", - добавил он. "Пока это происходит с переменным успехом", - резюмировал замглавы МИД.

Дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса в ОБСЕ предложил начать президент Беларуси Александр Лукашенко на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году.

В последующем он неоднократно заявлял о необходимости срочного запуска стратегического диалога для преодоления мировых противоречий.

"Будет это называться "Хельсинки-2" или как-то иначе - не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Неважно где это будет, не важно, кто инициатор. Это не стоит того, чтобы люди гибли из-за нашей безалаберности политической", - сказал Лукашенко в апреле текущего года во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.