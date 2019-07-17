К выходным в Беларусь вернется лето: жара до +30

В выходные в Беларуси станет жарко, уже в пятницу, 19 июля, пройдут дожди и грозы, ночью будет от 7 до 13 тепла, а днем – 18-26 градусов с плюсом.

В субботу будет без осадков, в некоторых районах возможны дожди, ночью до +14, а днем температура поднимется до +28.

21 июля, в воскресенье, снова кратковременные дожди, ночью потеплеет до 10-17 градусов, а днем – до +29-+30.