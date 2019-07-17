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Задержан мужчина с канистрой горючего: что известно о пожаре в японской студии аниме, где погибли 25 человек

18.07.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Число погибших из-за пожара в японской студии аниме возросло до 25 человек, еще около 40 находятся в больнице,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, возгорание в трехэтажном здании произошло утром 18 июля. Во время ЧП внутри находились около 70 человек.

Задержан мужчина с канистрой горючего: что известно о пожаре в японской студии аниме, где погибли 25 человек

Причиной пожара стал умышленный поджог. Рядом с местом происшествия задержали мужчину с канистрой горючего. Его мотивы пока не известны. По словам очевидцев, разливая жидкость, поджигатель выкрикивал слово «Умрите!».

Борьбу с огнем вели в течение 5 часов.

Задержан мужчина с канистрой горючего: что известно о пожаре в японской студии аниме, где погибли 25 человек

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Новости Японии. Число погибших из-за пожара в японской студии аниме возросло до 25 человек, еще около 40 находятся в больнице,сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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