Задержан мужчина с канистрой горючего: что известно о пожаре в японской студии аниме, где погибли 25 человек

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Число погибших из-за пожара в японской студии аниме возросло до 25 человек, еще около 40 находятся в больнице,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, возгорание в трехэтажном здании произошло утром 18 июля. Во время ЧП внутри находились около 70 человек.





Причиной пожара стал умышленный поджог. Рядом с местом происшествия задержали мужчину с канистрой горючего. Его мотивы пока не известны. По словам очевидцев, разливая жидкость, поджигатель выкрикивал слово «Умрите!».

Борьбу с огнем вели в течение 5 часов.



