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1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже
Источник материала: СТВ
Новости Камбоджи. 1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже. 83 контейнера ввезли в страну из США и Канады под видом сырья для переработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время мусор вернут отправителям, а на компании будут наложены серьезные штрафы. Специальная комиссия ведет розыск виновных в контрабанде.
Отметим, контроль грузов в этом порту практически невозможен. Каждый день здесь разгружают до 700 судов. Поэтому выявить проблемные контейнеры удается не всегда. Власти страны активно работают над разрешением ситуации.
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Новости Камбоджи. 1500 тонн контрабандного мусора обнаружили в Камбодже. 83 контейнера ввезли в страну из США и Канады под видом сырья для переработки, сообщили в...
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