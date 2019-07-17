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Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

18.07.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Непала. Количество жертв наводнений и оползней в Непале достигло 90 человек, еще более 30 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Ливни испытывают страну на прочность с конца минувшей недели. Из 70 районов затоплен 31. Стихия уничтожила сотни зданий. Тысячи людей лишились крова. Из-за отсутствия санитарных условий есть угроза возникновения эпидемий.

Отметим, сильные наводнения затронули сразу несколько стран в Южной Азии. Непогода в Индии, Непале, Пакистане и Бангладеш привела к гибели более 200 человек.

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

Более 90 человек стали жертвами наводнений и оползней в Непале

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Новости Непала. Количество жертв наводнений и оползней в Непале достигло 90 человек, еще более 30 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24...
 
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