Не поделили дорогу. В столице водитель Porsсhe Cayenne бейсбольной битой избил доставщика пиццы

Источник материала: Tut.by

В Минске из-за дорожного конфликта один водитель избил бейсбольной битой другого. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





В милицию обратился 21-летний минчанин. Парень пояснил, что работает доставщиком пиццы, и, когда он ехал на Daewoo по проспекту Пушкина, между ним и водителем Porsсhe Cayenne произошел конфликт. Тогда последний достал бейсбольную биту и избил его.

Милиционеры оперативно задержали водителя Porsche. Им оказался 36-летний мужчина. Он подтвердил, что конфликт начался из-за того, что они не поделили дорогу. Ему данное обстоятельство не понравилось, и он решил «проучить» водителя Daewoo Matiz. Когда на перекрестке загорелся запрещающий сигнал светофора, мужчина вышел из машины, достал из багажника бейсбольную биту и нанес через открытое окно автомобиля не менее трех ударов по голове потерпевшего.

Материалы проверки милиционеры передали в Центральный РОСК для дачи правовой оценки.