Lexus GX основательно подготовили к бездорожью

Источник материала: Tut.by

Обновленный внедорожник Lexus GX показали всего месяц назад и вместе с рестайлингом для него анонсировали также пакет Off-Road. А теперь японцы показали еще более экстремальный вариант GX, приспособленный для дальних поездок по тяжелому бездорожью.





Правда, существует он в виде шоу-кара GX Off-Road Concept, дебют которого состоялся на мероприятии FJ Summit в Колорадо. За основу при этом взята дореформенная версия GX — у нее прежняя решетка радиатора с горизонтальными брусьями и фары с круглыми секциями (у обновленного внедорожника они прямоугольные).





От исходной модели GX Off-Road Concept отличается в первую очередь силовым бампером спереди со встроенной лебедкой, шноркелем, экспедиционным багажником на крыше с дополнительными боксами и большими внедорожными колесами.





Серьезно переработана и ходовая часть: увеличен дорожный просвет, а амортизаторы — с выносными резервуарами. Однако силовой агрегат остался стандартным — 4,6-литровый атмосферный V8 в связке с 6-ступенчатым «автоматом». В довесок к GX Off-Road Concept идет внедорожный прицеп-кемпер фирмы Patriot Campers.





Увы, появление серийной версии такого GX в Lexus не подтвердили — по всей видимости, шоу-кар так и останется в единичном экземпляре.