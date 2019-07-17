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Минские рестораторы: «Яндекс.Еда» в сентябре появится в Минске. «Яндекс»: «Слухи не комментируем»

18.07.2019 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время все чаще стала появляться информация, что в сентябре этого года в Минске заработает еще один сервис доставки еды из ресторанов — «Яндекс.Еда». Спросили у участников рынка об условиях работы с российским сервисом и обратились за комментарием в сам «Яндекс».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: yamobi.ru

«Яндекс.Еда» — сервис быстрой доставки еды из ресторанов. В среднем курьеры доставляют еду за 32 минуты после оформления заказа. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и других городах России.

TUT.BY связался со многими участниками рынка: как c теми, кто работает в Минске недавно, так и с крупными сетями, которым уже более 10 лет. В GARAGE и Terra Pizza сообщили, что им с предложениями о сотрудничестве «Яндекс.Еда» пока не обращалась. В противовес им две другие известные сети, имеющие свои доставки и пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что сейчас ведут переговоры с представителями сервиса «Яндекс.Еда». По словам минских рестораторов, проект должен запуститься уже в сентябре.

Как выяснилось, российский сервис доставки интересуют не только крупные игроки рынка, но и многие маленькие рестораны — им также поступило предложение о сотрудничестве.

Суть предложения для заведений заключается в том, что курьер доставит заказ из ресторана клиенту за 35% от суммы чека. Сумма для клиента при этом будет такой же, как в заведении. Напомним, сегодня одним из самых популярных сервисов доставки, который аккумулирует многие заведения Минска, остается menu.by. Он пришел на белорусский рынок в октябре 2016 года и работает за 30% от суммы чека.

Мы обратились за официальным комментарием в компанию «Яндекс». Там не подтвердили, но и не опровергли информацию о приходе сервиса «Яндекс.Еда» в Минск. «Мы не комментируем слухи. Если у нас появятся новости, обязательно ими поделимся», — были кратки в «Яндексе».

Стоит отметить, что многие крупные бренды, которые в итоге пришли на белорусский рынок, до последнего не заявляли о намерении работать в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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В последнее время все чаще стала появляться информация, что в сентябре этого года в Минске заработает еще один сервис доставки еды из ресторанов - «Яндекс.Еда»....
 
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