Алексей Гришин - о продаже медалей: Деньги нужны на операцию близкому человеку. Другого способа помочь у меня нет

информация попала в Сеть , он прокомментировал ситуацию для TUT.BY . Но после того, как, он прокомментировал ситуацию для





— Да, медали на самом деле выставлены на аукцион, — рассказал Алексей. — Причина — одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным.





Мы поинтересовались у Алексея, сколько, на его взгляд, можно получить за олимпийское золото Игр 2010 года в Ванкувере (первое в истории суверенной Беларуси в зимних видах спорта) и бронзе Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити. Напомним, что в 2017 году гимнастка Ольга Корбут продала на аукционе золото Мюнхена-1972 за 66 тыс. долларов, а золото Монреаля-1976 — за 57,6 тыс.









— Давайте оставим без комментариев, у кого и за сколько ушли на аукционе медали, — предложил Гришин. — Не знаю, во сколько оценят мои медали. Во сколько бы ни оценили — даже если в тысячу долларов, деньги пойдут на операцию человеку.





— Тяжело ли расставаться с золотом Олимпийских игр?





— Нет. Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл.





— Как думаете, есть ли шанс, что ваше золото останется в Беларуси, что его купит белорус?





— Не знаю. Может быть.





Когда чуть позже мы связались с главным тренером сборной Беларуси по фристайлу Николаем Козеко с просьбой прокомментировать поступок Гришина, тот был настроен критично.





— У него что, финансовые затруднения? — спросил Казеко.





Тогда мы разъяснили тренеру позицию Гришина.





— Я не знал про эту ситуацию, — сказал Козеко. — И да, в таком случае поступок Леши заслуживает уважения.









за золото давали 31 тысячу долларов, за бронзу — 15,5 тысячи долларов. Как пояснил Алексей, эту американскую площадку он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями. Напомним, что медали Алексея Гришина продаются на сайте RR Auction. На 16.30 18 июля31 тысячу долларов,— 15,5 тысячи долларов. Как пояснил Алексей, эту американскую площадку он выбрал, потому что там активно работают с автографами и медалями.





Между Олимпиадами в Ванкувере и Сочи награды Гришина выставлялись в Музее современной белорусской государственности в Минске . Вот они:









Сотрудники сообщили, что в экспозиции они были на временном хранении и сейчас, согласно контракту, Алексей получил их обратно. При этом в музее знают, что фристайлист сейчас их продает.



